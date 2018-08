Tucanes piden precaución con 'La Chona'

Ciudad de México– Después de que el #InMyFeelingsChallenge en Estados Unidos, creado por el comediante Shi­ggy, pusiera en la mira el tema de Drake, un creativo usuario de las redes sociales decidió utilizar ‘La Chona’, de Los Tucanes de Tijuana, para realizar el reto y crear la versión mexicana que ha puesto a bailar a miles de usuarios en la red.Los autores de ‘La Chona’ están al tanto de que su canción es utilizada para el reto —incluso han compartido videos de diferentes usuarios en su cuenta de Instagram—. Mario Quintero, líder de la agrupación, habló con Excélsior al respecto.“Nos sentimos muy con­tentos y agradecidos con los fans porque ellos han logrado posicionarla nuevamente, nos da una gran alegría ver a tanta gente contenta bailando y cantando ‘La Chona’, para nosotros es una gran emoción darnos cuenta que La Chona challenge como la llaman ahora, se haya convertido en un fenómeno a través de las redes sociales a nivel mundial”, dijo Quintero.Para el vocalista el público es quien toma la decisión de realizar el reto a pesar del riesgo que pueden sufrir u ocasionar a terceros; y considera que es un riesgo el que vayan corriendo a un lado del vehículo ya que la gente podría lastimarse, sin embargo, lo más que puede pedir es que no lo hagan con el auto en movimiento.“El reto de La Chona lo crearon los mismos fans y lógicamente hay algunos que son peligrosos como el de la chica que no se pudo subir al carro y se cayó, pero eso no lo podemos controlar nosotros. Lo único que les pedimos a todos nuestros fans que si van hacer un reto, lo hagan sin poner en peligro su vida, por favor”, agregó.El reto consiste en que el conductor de un vehículo baje del mismo en movimiento y comience a bailar la canción mientras se graba con el celular (se hizo primero con ‘In My Feelings’, de Drake, y luego con el tema de la banda originaria de Tijuana, Baja California.El reto comenzó durante los últimos días de julio cuando Shiggy hizo un peculiar baile de ‘In My Feelings’ que publicó en su cuenta de Instagram, de ahí la gente comenzó a copiar el baile hasta convertirlo en viral. Para el 21 de julio parecía que el reto había cobrado su primera víctima: Kari Miller, quien según había sido embestida por un auto en movimiento mientras realizaba el reto.“Hemos visto videos editados donde se ven accidentes muy fuertes que realmente son falsos, no debemos dejar llevarnos por montajes o videos preparados, porque mucha gente se va con la finta y creen lo que ven.“Por ese tipo de conteni­do falso empiezan las críticas negativas, entonces antes de hacer una crítica creo que es muy importante cerciorarse de las cosas. Sin embargo, aquí lo más importante es divertirse sanamente y no poner en riesgo la vida de ninguna manera”, dijo el vocalista.Celebridades como Will Smith, Chiquis Rivera e Ingrid Lazperse se han unido a la fiebre del #LaChonaChallenge. “Para nosotros es un honor que artistas de este calibre, les guste nuestra música, y se contagien del ritmo de Los Tucanes de Tijuana, la verdad que disfrutamos mucho ver a tantos fans y sobre todo a tantas celebridades haciendo #LaCho­nachallenge”, agregó Quintero.Autoridades viales de Estados Unidos y México han expresado que no dudarán en aplicar las sanciones correspondientes a quienes realicen el reto al poner en peligro al resto de las personas y a los ejecutores mismos.El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un video con recomendaciones para los fans.