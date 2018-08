Fotos: Los 10 mejores desnudos de famosas en Instagram

Ciudad de México— Muchos se sonrojarían de tan sólo pensar en desnudarse, ya ni decir de hacerlo ante miles de seguidores en redes sociales. Pero para algunas celebridades es normal exhibirse 'al natural', aunque algunos no lo vean con buenos ojos e incluso sean censuradas por Instagram, publicó El Universal.Es contradictorio que la red social preferida de las famosas para colgar sus nudes sea también la más estricta en las reglas de su contenido. De acuerdo con las normas de Instagram se prohíben “fotos, vídeos y determinado contenido digital que muestren actos sexuales, genitales y primeros planos de nalgas totalmente al descubierto”.“También se aplica a algunas fotos de pezones femeninos; sin embargo, sí se permiten fotos de cicatrices de mastectomías y de lactancia materna. También se aceptan desnudos en fotos de cuadros y esculturas”, señala el reglamento, que algunos consideran hipócrita, dado que permite imágenes de tono atrevido siempre y cuando no se muestren los pezones.Otro debate sobre este tipo de imágenes es si contribuyen o no a la explotación de la mujer. Cuando Kim Kardashian publicó esta foto desnuda en 2016, la actriz Chloë Grace Moretz y otras celebridades la criticaron por darle un mal ejemplo a los jóvenes.Kim defendió su derecho a publicar su cuerpo bajo sus propios términos, lo que algunos creen fue un acto de empoderamiento mientras que otros descalificaron como una maniobra de publicidad. La que peor parada salió del debate fue Chloë ya que Kardashian le recordó a la actriz que ella también ha posado desnuda.

