A lo seguro

Ciudad de México— El capital más preciado de Hollywood son las secuelas, remakes o reboots. De entre los 20 largometrajes más taquilleros de lo que va de 2018, 14 son de filmes con ideas ya antes vistas.La Meca del Cine, y su audiencia, valora por sobre todo las historias y personajes familiares.La excepción se trata de ‘Pantera Negra’, ‘Ready Player One’, ‘Rampage: Devastación’, ‘Peter Rabbit’, ‘Un Lugar en Silencio’ y ‘El Rascacielos’.La lista se reduciría a tres, si se elimina de la ecuación a ‘Pantera Negra’, ‘Peter Rabbit’ y ‘El Rascacielos’.El personaje de la primera ya había aparecido en ‘Capitán América: Civil War’. ‘Peter Rabbit’, por su parte, es una afamada marca infantil que ha tenido varias adaptaciones, aunque en la pantalla chica.Y respecto a la tercera, aunque sus creadores la han ostentado como inédita, se le ha acusado de tener claras similitudes con ‘Duro de Matar’, con Bruce Willis, e I’nfierno en la Torre’, con Steve McQueen.Si de originalidad pura se trata, sólo el filme de terror, ‘Un Lugar en Silencio’, cumpliría los parámetros, pues ‘Ready Player One’, en realidad, nació de un bestseller literario.La tendencia de recurrir a fórmulas probadas y personajes con los que el público está familiarizado no es nueva, viene presentándose desde hace tiempo. Pero tampoco tiene visos de tener fin.El próximo año llegará una ola de secuelas y reinvenciones, entre las que destacan ‘It: Capítulo 2’, ‘Mujer Maravilla 1984’, ‘Godzilla: Rey de los Monstruos’, ‘Avengers 4’, ‘Toy Story 4’, ‘Terminator’, ‘Los Ángeles de Charlie’, el ‘Episodio IX’ de ‘Star Wars’, la película 25 de James Bond...Alguna de ellas, u otra, seguramente será la reina de las ganancias en 2019.Para encontrar un filme hollywoodense original que haya arrasado en taquilla hay que remontarse a 2013, cuanto ‘Frozen’ lideró la recaudación mundial.Las películas hollywoodense más taquilleras a nivel mundial en 2018; la mayoría de ellas secuelas‘Avengers: Infinity War’2 mil 45‘Pantera Negra’mil 346‘Jurassic World: El Reino Caído’mil 260‘Los Increíbles 2’mil 48‘Deadpool 2’732‘Ready One Player’582‘Ant Man y The Wasp’427‘Rampage’426‘Solo: Una Historia de Star Wars’391‘50 Sombras Liberadas’370*Cifras en millones de dólares, a nivel mundial, de acuerdo con Box Office Mojo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.