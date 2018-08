'Más sabe' Lorena por...

Ciudad de México—Mientras salía a escena detrás de Isabela Corona, protagonista de este clásico, la emoción la traicionó. Se quedó pasmada viendo las luces del teatro y pisó el vestido de la actriz, quien al no poder avanzar estiró tan fuerte, que Lorena fue a dar al suelo.“Me corrieron ese día de la obra, pero al siguiente me perdonaron y me advirtieron que no viera las luces”, narra la actriz en entrevista telefónica mientras suelta una risotada al recordar su debút accidentado.Ahora, a sus 78 años, domina cada paso, gesto, diálogo, pues hace años que pasó de ser uno de los rostros más bellos de la pantalla a primera actriz, tal y como se deja ver actualmente en cartelera en la cinta ‘Más Sabe el Diablo por Viejo’ y en la obra de teatro ‘Las Arpías’, que presenta en la Ciudad de México.En el filme vivió momentos inolvidables, asegura, pues se trata de una cinta familiar, chistosa y en donde gozó con la simpatía, apoyo y sobre todo, con la memoria de un gran actor: Ignacio López Tarso.“Es un caballero, un grande de la escena y con una memoria... que hasta a mí me corrigió”, confiesa en medio de una risilla como si hubiera hecho una travesura.Y es que cuando filmaban una escena el actor le cortó el diálogo y le comentó: “No, Lore. Esa palabra no es, tú debiste haber dicho esto...”.“Ay, no... ¡hasta mis diálogos se sabía! Dije: ‘¿en qué momento se los aprendió?’”, expresa sobre esa parte del rodaje, estelarizado por Osvaldo Benavides y Sandra Echeverría, y en donde además estuvo otra gran compañera, como se refiere a Isela Vega.Incluso, en uno de los cortes de escena, López Tarso le recordó viejos tiempos cuando ella lo acompañó en teatro hace más de 55 años.“¿Te acuerdas, Lore, de aquella obra que hicimos juntos en Bellas Artes?”, preguntó el actor de 93 años, a lo que ella contestó segura: “Cómo no me voy a acordar, si fue ‘Otelo’”.López Tarso rió y reaccionó: “¡No, no era ‘Otelo’... era ‘Hamlet’!”. Al final, la anécdota terminó en risas, pues le dijo hasta nombre del personaje que ella interpretó.Después de eso, ella le preguntó sobre una cinta que filmaron en los 50 que no recordaba, y su compañero le dio el título de inmediato.“Claro, (fue) ‘Ellas También son Rebeldes’”, recrea Lorena las palabras de maestro del teatro y al que considera uno de los más grandes en México.A la espigada mujer no le importa poner en un lugar importante a otros compañeros, incluso antes que alabarse ella misma, pues admite que siempre ha respetado a todos los actores.“Por eso, en los pleitos con Isela en ‘Más Sabe el Diablo por Viejo’ nos dábamos con todo, pero en realidad la quiero y admiro mucho”, relata sobre ese pique de “divas” que tienen en la cinta, pues ambas interpretan a dos actrices retiradas y en rivalidad.Debido a esas riñas, la actriz no dudó en sacar lo mejor de su vestuario y hasta se dejó ver en una parte con un pronunciado escote.