Se recupera Pink de virus y vuelve a su gira

Ciudad de México— Pink volvió a su gira Beautiful Trauma en Sydney, Australia, tras haber cancelado varios de sus shows por un virus gástrico, reportó People.La cantante se presentó este sábado en el Qudos Bank Arena, donde interpretó éxitos como "So What", "Just Like Fire" y "What About Us" y realizó rutinas de danza aérea."Espero no haberle arruinado la semana a nadie. Lo siento si lo hice. Pero vamos a ir de fiesta esta noche", gritó Pink a la multitud.Katy Perry y Hugh Jackman estuvieron entre el público de la artista, y le aplaudieron por realizar un espectáculo inspirador."La grandiosa @pink. ¡Uno de los mejores conciertos que he visto! Y ha estado enferma toda la semana. Inspirador", dijo Jackman en una publicación en Instagram.La cantante elogió al actor de vuelta en la red social, afirmando que es una mejor persona en la vida real de lo que se ve en la pantalla, y dijo que su hija estuvo muy contenta por conocerlo."Gracias @katyperry por venir al show y pretender ser una lagartija con mi niña. Te amamos, querida", dijo la intérprete de "Just Like a Pill" al compartir una imagen de Perry junto a su hija.