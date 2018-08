Matt Groening quiere (des)encantarte

California— Dado que ya ha creado dos exitosas series animadas y está por presentar la tercera, Matt Groening ha acumulado algunos consejos para saber venderle el proyecto a los productores y el estudio.“Este es mi sugerencia para Hollywood: puedes decir: ‘Es como Los Simpson mezclado con lo que sea’ o ‘Es lo que sea mezclado con Juego de Tronos‘ y lo van a aceptar”, dijo.Groening estaba, de cierta forma, burlándose de su nuevo programa (Des)encanto, que estrenará su primera temporada en Netflix el 17 de agosto. Esta serie sin duda comparte una sensibilidad satírica y un estilo de animación muy similar a Los Simpson, la serie creada por Groening que lleva treinta temporadas al aire. Y también está ambientada en un mundo medieval con dragones y magos. Aunque no por ello es una versión de Juego de Tronos al estilo Groening.El nuevo programa va más en línea con franquicias de fantasía como El señor de los anillos o con épicas animadas al estilo de Hayao Miyazaki, dos de las varias influencias que citó.También es el primer programa que Groening crea para un servicio de emisión en continuo —los diez episodios iniciales pueden ser vistos en una sesión de cinco horas seguidas— y también la primera con una sola historia, presentada en partes.“Llevo treinta años haciendo animación semanal, secuencial y pensada para un horario específico”, dijo. “Al tener de repente todos estos episodios que son lanzados al mismo tiempo se vuelve necesario contar una gran historia. Y eso ha sido muy divertido. También muy tortuoso”.Parte del reto de crear (Des)encanto, dijo Groening, es hacer algo distinto a Los Simpson, el gigante de la comedia contra el cual siempre se juzga lo que sea que el escritor ha hecho desde entonces.Una mañana reciente de junio, a eso de las once, Groening, de 64 años, ya había acudido a las oficinas de Fox, que transmite Los Simpson, para revisar algunos temas de un próximo episodio y había pasado a dejar a su hijo de 5 años, Nathaniel, a un campamento de verano. Agustina, artista nacida en Argentina y que está casada con Groening, estaba en la casa de ambos con las gemelas recién nacidas Venus y Sol. Groening indicó: “El español es el idioma más hablado en mi casa. Yo no hablo ni una palabra, pero sí puedo darme cuenta de si están hablando de mí”."(Des)encanto" trata de las aventuras de una princesa rebelde, un demonio travieso y y un elfo. Credit NetflixGroening estaba trabajando desde su oficina en Santa Monica, donde tenía un cuaderno que quería presumir: en él, durante ocho o más años, llevaba escribiendo ideas para (Des)encanto, como árboles genealógicos de familias de la realeza inventadas, listas de películas en las cuales inspirarse (entre ellas La princesa prometida y Jabberwocky) y algunos bosquejos de Elfo, una criatura del mismo nombre. “Todos los personajes que dibujo están basados en algo que dibujé cuando iba en primaria”, dijo.A partir de estas inspiraciones construyó la nueva serie de Netflix, que trata sobre las aventuras de una princesa rebelde, ese elfo y un demonio travieso. Cada capítulo tiene una historia autocontenida, pero Groening recalcó que “cada suceso se vincula con cosas que después salen otra vez a la luz”.“Desde el principio hay momentos —pistas o detalles escondidos— que incluimos para aquellos a los que les gusta fijarse en eso”, indicó.Groening tuvo ayuda de colegas de antaño para construir y poblar todos estos reinos. Josh Weinstein, productor ejecutivo de (Des)encanto, antes fungía un papel similar en Los Simpson y también produjo Futurama, la otra serie animada de Groening que es más del estilo de ciencia ficción. Hay alrededor de doce guionistas en total; la mitad son veteranos ya sea de esos programas de Groening o de otras series animadas, como Gravity Falls.Bill Oakley, quien también ha trabajado tanto con Weinstein como Groening, dijo que las indicaciones de este último para (Des)encanto fueron justamente “asegurarse de que el espectador no tuviera que saber nada de fantasía ni que esta le gustara” porque querían que “el programa se trate de los personajes”.El mismo Groening dijo que esa fórmula le funcionó para Futurama, ambientada en su imaginación del siglo XXXI con robots, aliens y más. “Hay que ir más allá de los chistes sobre la fantasía para que haya emociones reales”, dijo.Groening es más conocido por "Los Simpson", aunque también creó "Futurama", que duró siete temporadas.Ese involucramiento emocional con los personajes es algo que ha servido a lo largo de los años para Los Simpson, aunque después de tres décadas de estar al aire algunos critican que ya no es tan incisivo como lo era ni tan innovador. También han surgido cada vez más críticas sobre el tratamiento de ciertos personajes, como Apu, el dueño indio-estadounidense del Kwik-E-Mart, que varios fanáticos del programa denuncian promueve estereotipos algo racistas. Groening dijo que cree que ese tema ha sido exagerado y que “la gente en la actualidad se siente tan abatida e impotente que pelea batallas que no lo son”.Respecto a quienes dicen que Los Simpson ya no tiene el mismo toque, reconoció que “no es lo mismo que era en sus momentos de popularidad de locura”. Aunque añadió: “Aún me hace reír porque me sorprende”.En cambio, afirma que su interés en crear el nuevo programa y de transmitirlo en una plataforma no tradicional surgió de un deseo de hacer cosas nuevas. “Quería ver qué tal sería dirigirme hacia otro lugar”, indicó.Aunque sus colegas sospechan que hay algo más detrás de la decisión: que Groening quiere demostrar que sigue siendo tan importante para el ámbito de la comedia animada como lo era a principios de su carrera.“Si yo hubiera creado tanto Los Simpson como Futurama, con eso me habría retirado”, dijo Weinstein. “Pero a él le encanta trabajar, lo que habla bien de él. Quiere que lo juzguen por lo que hace ahora y quiere seguir contribuyendo”.Groening ya tiene en el horizonte con qué mantenerse ocupado: trabaja en la segunda temporada de (Des)encanto, también de diez capítulos y que Netflix probablemente lanzará el próximo año, y aún contribuye a la creación de Los Simpson. Dijo que está en espera de ver cómo la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney podría afectar a ese programa.Por un lado, cree que habrá más intervención corporativa, aunque mencionó que no se opondría tanto a la posible llegada de los personajes de Springfield a parques temáticos de Disney en el mundo.“Es territorio desconocido”, dijo. “Dudo de cualquier sinergía en cuestión creativa. Pero claro que me encantaría ver una Simpsonslandia”.