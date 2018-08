Rechazó Culkin millones

Los Angeles— Macaulay Culkin protagonizó algunas películas míticas de los años 80, pero además también tuvo la oportunidad de aparecer en una de las series actuales más populares. El actor ha revelado que los productores de ‘The Big Bang Theory’ le ofrecieron participar en la serie hasta en tres ocasiones, ofertas que rechazó.“Me buscaron para ‘The Big Bang Theory’ y dije que no”, aseguró Culkin en una entrevista en el podcast Joe Rogan Experience. “El tono en que lo propusieron fue: Bien, son dos frikis astrofísicos y una chica guapa vive con ellos. Ese fue el tono. Y yo estaba en plan: Vale, así estoy bien, gracias”, relató el actor.Culkin contó que tras la primera oferta, llegaron hasta dos más. “Volvieron y les dije: No, no, no. Una vez más, me siento halagado, pero no. Luego volvieron otra vez, e incluso mi agente me estaba presionando”. El actor no especificó qué papeles le ofrecieron, aunque por sus palabras se puede deducir que se trataba de uno de los protagonistas que se unieron a Penny (Kaley Cuoco), Leonard (Johnny Galecki) y Sheldon (Jim Parsons) como personajes regulares.La exestrella infantil es consciente de cuánto dinero ha perdido renunciando a dichos papeles. Los cinco protagonistas de la serie, Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg y Kunal Nayyar, se han embolsado alrededor de un millón de dólares por episodio desde la octava temporada.“Tendría cientos de millones de dólares en este momento si lo hubiera hecho”, admitió Culkin, pero añadió que “al mismo tiempo, me estaría golpeando la cabeza contra la pared”.