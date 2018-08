Presa de las drogas

Los Angeles— Ayer la cantante Lisa Marie Presley habló abiertamente sobre su pasado en una entrevista al programa ‘Today’. La cantante reveló que se mantuvo luchando por mucho tiempo contra la adicción a las drogas hasta los 45 años. “He recorrido una largo camino”, expresó. “No era feliz, Para mí, la lucha contra la adicción comenzó a los 45 años. Es como si fuera toda una vida”, agregó la cantante.“Estoy orgullosa”, continuó diciendo. “Realmente hice un largo camino. Tengo una terapeuta y ella siempre me dice: eres un milagro, realmente lo eres. En otras ocasiones también me ha dicho: No sé cómo estás todavía viva”. Presley de 50 años, continuó diciendo a Jenna Bush Hager, conductora del programa ‘Today’, que no es perfecta porque eso es “lo que haces cuando aprendes de tus errores y luego tratas de ayudar a otros con eso que aprendiste”, agregó.En su entrevista, Presley también compartió algunos detalles sobre su último álbum, ‘Where No One Stands Alone’, que es un homenaje a su difunto padre, Elvis Presley. El álbum presenta las canciones Gospel favoritas del Rey del Rock N’Roll. “Simplemente le encantaba. Volvería a la música Gospel en cualquier lugar y el cualquier momento”, explicó Presley. “Es lo que lo movía.“Este disco en particular me trae muchos recuerdos sobre mi padre”, agregó. “En cierto modo me llevó a tierra en medio de una marea interminable. De alguna manera el bajó y atrapó.Este mes de agosto se cumplió el 40 aniversario de la muerte del ícono musical, Elvis Presley.