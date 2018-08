Ya le gustó ABBA

Ciudad de México— Luego de aparecer en la secuela de ‘Mamma Mia!’, en la que interpreta el tema ‘Fernando’, Cher regresará ¡con más material de ABBA!La cantante y actriz anunció que el 28 de septiembre lanzará su nuevo álbum, ‘Dancing Queen’, el cual consiste exclusivamente de temas de la agrupación sueca.‘Waterloo’, ‘The Winner Takes it All’ y ‘The Name of the Game’ son algunas de las composiciones que forman parte del proyecto, de acuerdo con Billboard.En un comunicado, la ganadora del Oscar por ‘Hechizo de Luna’ dijo que admira la música de ABBA desde que ésta se estrenó.“Después de filmar ‘Mamma Mia! Vamos Otra Vez’, recordé una vez más sobre las grandes y eternas canciones que escribieron, y pensé: ¿por qué no hacer un álbum de su música? Los temas son más difíciles de cantar de lo que que me imaginaba, pero estoy muy contenta con cómo resultaron”, afirmó.Éste será el primer disco de Cher desde ‘Closer to the Truth’, que salió a la venta en 2013.Actualmente, la estadounidense de 72 años presenta su espectáculo ‘Classic Cher’ en Las Vegas y Washington D.C.