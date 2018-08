'Ya llegó su pachucote'

Objetos personales, carteles y fotografías de la eterna y simpática figura del hombre de ropa ancha, bigotito fino y cadena larga, conforman el espacio con el que hoy se le rinde homenaje a Germán Genaro Cipriano Valdés Castillo en Ciudad Juárez.Esta tarde, a dos años de que la Sala de Arte Germán Valdés ‘Tin Tan’ fuera terminada, se inaugurará formalmente la exhibición que cuenta con elementos donados por la hija del cantante, actor, comediante y empresario fronterizo, Rosalía Valdés.Entre ellos se encuentra su licencia de locutor, una medalla de Virginia Fábregas que recibió por permanecer dos años consecutivos en un centro nocturno y una pluma con la que firmó varios contratos.Pero, y tal como diría ‘Tin Tan’: “¡Al tiro!”, que esta será la primera vez en más de dos años en la que los objetos sean admirados por la comunidad fronteriza, ya que después de problemas de infraestructura, el museo requirió de trabajos y de la inversión de un millón 200 mil pesos destinados a reparaciones y al diseño y creación de la museografía interior del lugar, lo que atrasó la inauguración formal de la sala.La primera parte de las pertenencias que la familia Valdés decidió resguardar en el corazón de Juárez fueron entregadas al municipio hace tres años, cuando se comenzó a construir el museo para mostrar la trayectoria del histrión.En ese entonces Rosalía Valdés declaró recordar que su padre vivió durante muchos años en esta frontera y que por eso le tiene tanto cariño a esta ciudad.“Tengo cariño por Juárez desde hace años, saber que fueron los inicios de mi padre y que aquí vivió mi familia, representa mucho y he querido regresar. Me muestran tanto cariño y bienvenida aquí que sólo me queda agradecer”, indicó Rosalía a El Diario de Juárez en 2015.Así mismo, explicó que algunos de los documentos muestran la firma de su padre, que poca gente conoce y que, curiosamente, tiene un signo de interrogación.Por su parte, el director del Instituto Para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), Miguel Ángel Mendoza, platicó ayer a El Diario de Juárez mientras se terminaban de afinar los últimos detalle, que la exposición que se dará a conocer en punto de las siete de la tarde se divide en tres salas.Una de ellas corresponde a la muestra de arte contemporáneo ‘Tin Tán Ilustrado’, que reúne los trabajos de más de 20 talentos locales y nacionales; mientras que las otras dos retratan, a través de más de 70 piezas, la faceta del locutor y artista de Germán Valdés.“Los objetos donados por Rosalía estuvieron guardados en lo que nosotros recomponíamos esta sala, y finalmente, se complementó la exposición con algunos objetos que la misma comunidad de Ciudad Juárez estuvo trayendo y donando”, explicó.Además de la presentación de la Sala de Arte de Germán Valdés ‘Tin Tan’, ubicada sobre la calle Mariscal, frente a la Plaza Juan Gabriel, se llevarán a cabo una serie de eventos artísticos y culturales.Se comenzará con una la presentación del show del Topillo y su carnal el Rubens, que incluye bailes, rutinas cómicas y la interpretación en vivo de las canciones más conocidas de ‘Tin Tan’.Luego se continuará con el espectáculo de los títeres Makilokos Machín Marionetas y el grupo de danzón del Mercado Juárez, para concluir con la los Pachucos 656 y los bailes clásicos de la época.También se proyectará una cinta de Germán Valdés, la cual podría ser ‘El Rey del Barrio’ (1950) o ‘El Revoltoso’ (1951), y con esta se celebrará el inicio de un ciclo de cine en la ciudad con lo más representativo de la filmografía del actor.Durante el magno evento, y en representación de la familia Valdés, estará presente Esteban, quien es hijo de uno de los hermanos de ‘Tin Tán’, Ramón Valdés, reconocido por su participación en ‘El Chavo del Ocho’.Rosalía no podrá estar presente debido a un homenaje que le realizarán a su padre en la Ciudad de México, pero, según comentó Mendoza, vendrá en septiembre para darle vida a un proyecto por el aniversario del natalicio de Germán Valdés, quien nació un 19 de septiembre de 1915 y falleció un 29 de junio de 1973, a sus 57 años.Hoy la inauguración7:00 p.m.Entrada libreBegonias No. 620 (esquina con Ignacio Mariscal)

