'Tiburón a la vista...'

Los Angeles— La cinta de acción ‘The Meg’, protagonizada por Jason Statham y un tiburón prehistórico de 23 metros conocido como Megalodón, llega hoy a la cartelera mexicana de la mano del estudio Warner Bros.La cinta también es obra de Jon Turteltaub, artesano de Hollywood de cuyas manos han salido productos tan comerciales como ‘National Treasure’.“Nunca había hecho algo así. Me gusta hacer películas que yo iría a ver al cine. Para mí, no existe una mejor película que ‘Jaws’ (Steven Spielberg, 1975). Es perfecta. Sé que no podía hacer esa película y que no debía”, dijo Turteltaub.“Lógicamente, no lo iba a hacer tan bien como Spielberg. Pero sé que podía ofrecer algo divertido, un espectáculo grande y entretenido. Ese fue mi reto”, agregó.Turteltaub es el hombre que convirtió a Sandra Bullock en ‘La novia de América’ gracias a ‘While You Were Sleeping’ (1995), dio poderes especiales a John Travolta en ‘Phenomenon’ (1996) y convenció a Anthony Hopkins para darse uno de sus festines histriónicos en ‘Instinct’ (1999).En ‘Megalodon’, un sumergible de aguas profundas ha sido atacado por una enorme criatura que se creía extinta y queda atrapado en el fondo de la fosa oceánica más profunda del Pacífico, con su tripulación en el interior.Para rescatarlos, un oceanógrafo contrata a Jonas Taylor (Statham), un especialista en rescate en aguas profundas, quien años atrás ya tuvo un primer encuentro con la prehistórica criatura.Turteltaub disfrutó de lo lindo plasmando en la gran pantalla conceptos de serie B en una superproducción como esta.“Lo importante es intentar desesperadamente que las escenas estén dentro de los parámetros de la realidad y la lógica. No está permitido incluir algo que vaya a quedar genial simplemente porque sí; tiene que pedirlo la historia”, declaró a EFE.“Optamos por usar el humor adecuado. Lógicamente, no quieres que la gente se ría de tu película, pero los personajes sí lo pueden hacer porque saben que están en una situación ridícula. Actúan como lo harías tú en ese contexto loco e imposible”, declaró.