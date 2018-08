Cargando

Los Ángeles– Varios vestidos de Marilyn Monroe y una fotografía autografiada en la que agradece al ejecutivo que lanzó su carrera en Hollywood estarán en exhibición antes de salir a subasta.La casa de subastas Profiles in History anunció ayer que los objetos serán mostrados en Beverly Hills a partir del 18 de agosto. El remate tendrá lugar a finales de octubre.Los objetos incluyen una foto de Monroe dedicada al executivo Ben Lyon, de 20th Century Fox, que dice: “Querido Ben, Tú me encontraste, me diste un nombre y creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Mi agradecimiento y cariño por siempre. Marilyn”.La artista, cuyo verdadero nombre era Norma Jean Mortenson, cambio de nombre a su llegada a Hollywood. Utilizó el apellido de soltera de su madre, Monroe, mientras que Lyon le agregó el nombre de “Marilyn”.La fotografía fue tomada durante el rodaje de The Seven Year Itch (La comezón del séptimo año), la cinta de 1955 de la que derivó la imagen imborrable de Monroe sobre una parrilla del metro mientras intenta contener el vuelo de su vestido blanco.Una versión del vestido original del diseñador Bill Travilla para giras y exposiciones de Monroe también será subastado, junto con el libreto de la película en el que ella a que había hecho anotaciones.También saldrán a subasta, fotografías personales de la infancia de Monroe, 15 vestidos que usó en películas, entre ellos algunos de la cintas Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias) y How to Marry a Millionaire (Cómo atrapar a un millonario).La muestra en El Centro Paley de Medios también incluirá fotografías de gran formato de Monroe tomadas por el fotógrafo de modas Milton H. Greene, que era amigo de la actriz.

