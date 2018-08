Vive ximena 'el aquí y ahora'

Ciudad de México— A Ximena Sariñana lo que le importa es disfrutar el presente, con su hija Franca, su esposo Rodrigo y la música que nunca deja de acompañarla.Cantante, actriz y compositora, la intérprete de “Normal” estrena mañana su nuevo sencillo “¿Qué Tiene?” y se dio un espacio para conversar de la etapa personal y profesional que está experimentando.“Estoy muy concentrada en el aquí y ahora, creo que es lo que te enseñan los hijos, a no futurear y no estar pendiente de lo que puede suceder y sí en lo que está sucediendo.“No me gusta pensar solamente en lo que viene, sino en lo que está pasando ahora y quiero disfrutar sin restricciones estos momentos”, comentó la hija del cineasta Fernando Sariñana.Conocida por sus trabajos en discos como ‘Mediocre’ y ‘No Todo Lo Puedes Dar’, la cantautora comentó que la experiencia de la maternidad la hizo reflexionar sobre lo que ha vivido hasta hoy, que tiene 32 años.“Estoy viviendo una etapa profesional y personal muy plena, llena de mucha alegría, de satisfacción, y la estoy disfrutando en todos los sentidos.“La etapa en la que estoy, que me llegó cuando aterricé en los 30, me hizo llegar a mi centro, a no preocuparme por lo que los demás decían. (La maternidad) me hizo ver las cosas con mayor profundidad, con una magnitud más amplia, todo cambió y lo estoy disfrutando”, acotó Ximena.Nacida en Guadalajara y muy popular en Latinoamérica, Sariñana dijo que ‘¿Qué Tiene?’ surgió antes y durante el proceso de su embarazo, lo mismo que las otras canciones que dará a conocer paulatinamente.“Creo que nunca paré de trabajar, sólo un pequeño periodo, que sí fue de estar conmigo misma. Pero hice mucho trabajo musical, y esta canción es un tema que refleja mucho la etapa en la que estoy ahora”, comentó.También adelantó que antes de que concluya el año estrenará dos composiciones más y que para el primer trimestre de 2019 estará listo el que será su tercer disco inédito.“La música la disfruto, es algo que me llena, y creo que estoy disfrutando saber que hago lo que me gusta y que soy privilegiada de vivir todo esto.“También tengo un par de propuestas para actuar, no sé hasta qué punto se complementa una carrera con la otra, porque ambas son muy demandantes, pero la actuación es algo mágico en lo que sí me gustaría continuar”.Ximena Sariñana aseguró que, a la par de la promoción de su nueva música, preparará el tour alusivo a su nuevo disco, con concepto, presentación e imagen distintas a lo que ya se conoce de ella.