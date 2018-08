Bella pero no 'buena'

Ciudad de México— A partir de ahora, la imagen de niña buena se acabó para Esmeralda Pimentel, quien busca dejar algo más en sus actuaciones.La actriz quiere explorar nuevas facetas, tomar riesgos y aprovechar su talento para cambiar la perspectiva de la sociedad frente a la imagen de las mujeres.“Mi compromiso social con las mujeres es dejar de alimentar esta imagen de débil, sumisa, de un rol en específico. Sí es importante plasmar la vulnerabilidad, la sensibilidad, eso no lo vamos a dejar a un lado.“Pero también es importante recalcar la lucha que tenemos sobre todo en este país, que tenemos mujeres que son amas de casa, madres de familia, que trabajan y buscan oportunidades”, afirmó la joven en entrevista.El primer paso para lograrlo, dijo, fue protagonizar a Bella en la serie ‘La Bella y las Bestias’, donde se involucró en un mundo más real, con actuaciones que significaron un gran reto, como aprender artes marciales y otras técnicas de defensa personal.“Bella, es hija de un agente federal que está detrás de unos criminales de cuello blanco, ubicados dentro de la política. Estas personas deciden mandar a asesinar a mi padre porque descubren que él está investigando el lavado de dinero.“Me llevan de México a Estados Unidos y conozco a dos personajes claves, que son Penélope (Cassandra Sánchez Navarro) y Mike (Jorge Alberti), quienes me enseñan toda esta cuestión de las artes marciales, la estrategia, el uso de armas, etcétera”, expresó.Luego de un tiempo de buscar venganza en contra de sus enemigos, Bella conoce a Juan Pablo Quintero (Osvaldo Benavides), un policía que le cuestiona sobre el perdón, el amor y el verdadero significado de responder los ataques con más violencia.“Me gusta que no es una narcoserie. Es una historia donde no hay buenos ni malos. Mi personaje es víctima de un sistema corrupto, todo el tiempo le están recalcando sus errores, sus equivocaciones, está siempre en riesgo”, dijo.La serie comenzará transmisiones a partir del 13 de agosto por Canal 5 (consulte horarios con su proveedor de TV).En cuanto al aspecto sentimental, Pimentel dijo que el noviazgo que mantiene con Osvaldo Benavides va muy bien., sin embargo aún no hay planes de llegar al altar.Hora de publicación: 00:00 hrs.

