Conquista Jass a español

Ciudad de México— Dos semanas le bastaron al conductor Pedro Prieto para enamorarse de Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo, con quien tiene unos meses de relación.El español siente que está en su mejor momento personal por su relación con la cantante, a quien le pidió que fuera su novia aunque nunca se lo había pedido a nadie, pues en su país no se acostumbra “declararse” para entablar un noviazgo.“Tengo el corazón llenito y no me da pena mostrar en redes sociales mi vida personal con ella. La conocí saliendo de Reto 4 Elementos y estoy muy feliz, se nota porque lo proyecto hasta en mi trabajo.“Llevamos poquito, como cuatro meses. Rápido lo tuve claro, a las dos semanas yo le pedí que fuera mi novia, hay que ir decidido en esta vida porque no se te puede ir un tesoro así”, contó el conductor en entrevista.La pareja estuvo recientemente de vacaciones en la playa, pues quieren aprovechar todo el tiempo libre que pueden compartir entre sus compromisos laborales.Para Prieto, la cantante es la persona que quiere presentar con su familia y a quien quiere llevar a todas partes, pues a sus ojos es la mujer perfecta.“Si de algo estoy seguro es que quiero estar con ella, entonces se lo dije rápido. No sé si estoy más loco yo por hacerlo o ella por decir que sí, pero me la jugué porque tenía que seguir a mi corazón.“Ella lo tiene todo, y cuando en alguien encuentras todo, puedes irte de fiesta, de reunión familiar, con amigos, ir al cine, compartir una buena conversación”, comentó el también actor.Aunque son pocos meses los que llevan juntos, Prieto está seguro de que Reyes lo acompañará en sus proyectos, por lo que espera no se ponga celosa cuando lo vea protagonizar la obra ‘Maduras, Solteras y Desesperadas’, donde será seducido por Luz María Aguilar, Norma Lazareno y Raquel Pankowsky.“Va a estar en primera fila viéndome en la obra seducido por unas bellezas. Espero que Jass se controle”, bromeó el conductor.

