¡Qué padre!

Ciudad de México— Una de las mejores facetas de su vida es ser padre, al grado de que empieza a influir su forma de hacer música en Motel, aseguró Rodrigo Dávila.El vocalista de la banda expresó que la llegada de Martina, de tres años, y Jacinto, de tres meses, lo han cambiado radicalmente.“Ser padre te cambia la vida. Al final, la experiencia que te da serlo hace que termines llevándola de una u otra forma a tu trabajo, a tus canciones, a todo”, afirmó Dávila.Sin embargo, el músico expresó que prefiere mantener privado este lado, principalmente por el bien de sus pequeños.Por ello evita publicar en redes sociales diversos momentos con sus hijos.“Creo que un niño tiene que tener derecho a ser completamente privado, aislado un poco del mundo, que, eventualmente, se va a enfrentar a él, pero que sea poco a poco”, expresó.El hijo de la comunicadora Pati Chapoy dijo estar en el mejor momento de su vida, esto por el pequeño Jacinto, con quien evitará ser tan protector.“El primer hijo, por lo menos a mí, me asustaba en todo, no duermes bien por estar al pendiente de que esté respirando y cosas así.“Con el segundo te das cuenta que exageraste mucho con el primero”, dijo entre risas.Esa experiencia posiblemente sea plasmada en su nuevo material discográfico que prepara el grupo Motel para el próximo año, aún sin nombre.Dávila, junto a Guillermo ‘Billy’ Méndez, anunciaron su regreso a los escenarios de la capital mexicana el próximo 25 de agosto en el Auditorio BlackBerry, donde recorrerán éxitos de antaño y actuales.“Cuando hacemos un disco o una presentación, plasmamos lo que estamos sintiendo, lo que vivimos, ahorita justo por esta exploración en diferentes géneros y tipos de sonido (gracias a sus proyectos alternos), podemos sumarlos a una nueva producción, bajo el mismo sello que caracteriza a la banda”, agregó Méndez.Ambos coincidieron que no descuidarán sus proyectos personales alternos a la banda.

