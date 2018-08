'Florece' en tiempos de Internet

Cargando

Ciudad de México— Una de las eminencias de la televisión mexicana, Verónica Castro, está de vuelta en la pantalla chica. Gracias a melodramas como ‘Los Ricos también Lloran’, ‘El Derecho de Nacer’ y ‘Rosa Salvaje’ se ganó a pulso el cariño y respeto del público desde hace tres décadas. Este viernes, tras ocho años de ausencia en el ‘mercado de lágrimas’, la actriz regresa acoplada a los nuevos tiempos de los programas por Internet.La mexicana protagoniza ‘La Casa de las Flores’, serie dirigida y escrita por Manolo Caro que estrena hoy a la medianoche por Netflix.“Es algo diferente a todo lo que he hecho, y creo que va a estar divertido; la anuncian como comedia oscura, pero creo que el talento de Manolo es una forma de divertirse diferente, es un humor coloreteado y ‘sui géneris’”, comentó la actriz en una entrevista reciente.En la producción de Netflix, Castro da vida a Virginia de la Mora, la matriarca de una familia que a los ojos de los demás es aparentemente perfecta, pero que en realidad es todo un caos, ya que tras el suicidio de la amante del patriarca (interpretado por Arturo Ríos), queda al descubierto la doble vida que éste llevó durante años.Para la actriz, quien en la serie tendrá como hijos a Cecilia Suárez, Aislinn Derbez y Darío Yazbek Bernal, lo más divertido del proyecto fue trabajar con Manolo Caro. “Él me decía todas las ideas que tenía conmigo, y, bueno, Manolo hasta me hizo cantar. Estoy agradecida con Caro por darme la oportunidad de hacer algo diferente”, declaró.‘La Casa de las Flores’ marca el regreso de Verónica Castro a la televisión. El último trabajo de la artista en TV fue ‘Los Exitosos Pérez’ (2010).Según Castro, la invitación del cineasta llegó en buen momento para su vida y carrera; tras dejar la exclusividad con Televisa, Verónica se empapó de las redes sociales y plataformas actuales.“Yo creo que me inyectó energía, y no voy a acabar de darle las gracias a Manolo, que me consiguió este personaje que jamás imaginé hacer en mi vida. Casi me da un infarto cuando me dijo de qué se trataba”, platicó.“Es una mujer a quien le pasa todo desde el primer capítulo, ahí se da cuenta que su marido, sus hijos y su vida son un desastre. Es una mujer de mi edad, de casi 70 que empieza a cubrir los hoyos de lo que le pasa con flores, es una mujer de apariencias y también psicópata”, reveló.Ante el estreno de la serie, Castro está ansiosa por ver la cara de sus fans, una vez que se estrene el primer capítulo pues en muchos países es una figura de culto.“¡Me muero de ganas, pero también de miedo!, es que esto no tiene nada que ver con lo que hice. Con esto no quiero decir que terminó la telenovela, habrá gente que le guste ese misterio que dejaban las telenovelas, pero está la modernidad y lo que te están pidiendo los chavos, que quieren ver más carnita, que se lo des todo, las cosas más rápido”. dijo.