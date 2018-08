Nueva York– El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton es ahora un novelista con ventas millonarias. "The President is Missing" (El presidente ha desaparecido) un thriller coescrito con James Patterson, tiene más de un millón de ejemplares vendidos en Estados Unidos y Canadá.Las editoriales Alfred A. Knopf y Little Brown and Co. anunciaron las cifras de ventas el miércoles. La novela fue lanzada el 4 de junio y ha encabezado las listas de ventas durante semanas.Las reseñas han sido mixtas, pero Sessalee Hensley, de Barnes & Noble, dijo en una declaración que "The President is Missing" se ha beneficiado de recomendaciones muy fuertes de boca en boca. El tema del libro ha resultado oportuno: un ciberataque potencialmente devastador, algo que los expertos de inteligencia han dicho es un peligro potencial mayor.Clinton, entre cuyos libros previos están las memorias "My Life", ha alcanzado ahora un millón de ejemplares en ventas tanto en ficción como en no ficción.