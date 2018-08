Sabor y carisma

Ciudad de México— Una gran cola de langosta a la parrilla sobre una mezcla de piña y trozos de jícama, bañada con limón y espolvoreada con sal, chile en polvo, chile guajillo y cilantro fresco... ¡una exquisitez!Y si Antoni Porowski, el experto en comida y vino de ‘Queer Eye’, fuera un platillo, sería precisamente esa combinación crujiente, picante, fresca y vigorosa.“Sería algo dulce, viscoso, saladito, con sabor a carbón... todos estos sabores y cosas en un plato perfecto”, asegura el canadiense en entrevista telefónica.Ser uno de los ‘Fab Five’ (Cinco Fabulosos), como se les conoce a los conductores de la nueva versión del reality ‘Queer Eye for the Straight Guy’ (2003-2007), lo ha vuelto el nuevo gurú culinario de la televisión.Irónicamente, este descendiente de polacos no se preparó para ser chef, sino que estudió Psicología en su natal Montreal y después se mudó a Nueva York para perseguir una carrera en la actuación.No obstante, la comida siempre ha sido su obsesión: recuerda que sus amigos se burlaban de la emoción y el brillo en sus ojos cada que hablaba de ella.“Cuando estaba en la universidad, trabajaba en un restaurante y lo amaba. Me encantaba hacer eso para cerrar mis días; mi zona de confort es cuando estoy cerca de la cocina, ya sea en casa o en algún otro lugar.“Siempre ha estado ahí esa pasión. El camino para llegar aquí ha sido poco convencional, porque creo que es raro que alguien que fue a dos universidades termine en el mundo culinario”, admite el también modelo.Nació con sazón, pero sus habilidades las desarrolló con base en la experimentación, ya que aprendió a cocinar de manera autodidacta.Sin embargo, admite que tuvo varios referentes: primero fue su madre y después muchas personas a lo largo de su vida, entre ellos, Ted Allen, su homólogo en la versión original del reality show y para quien trabajó como chef personal.“Mi mamá solía cocinar mucho, pero nunca me dejó participar; tenía sólo que ver, y eso me ayudó mucho. La verdad es que yo tampoco dejo que nadie más me ayude, ¡soy una pesadilla!“Conmigo te tienes que sentar del otro lado de la barra y dejarme hacer mis cosas, ¡es mi espacio. Es entretenido para mí y me gusta entretener, enseñar y que la gente aprenda”, asegura el presentadorIncómodo con la atenciónY si bien la emisión de Netflix en la que participa se trata de cinco hombres que transforman la vida de alguien, para él va más allá de brindar asesoría para renovar una casa y un guardarropa.“Al principio me sentía muy incómodo cuando tenía la atención de la gente, pero amo el show y ha sido padre porque es un trabajo; estoy enseñándole algo a la gente y me estoy divirtiendo con mis amigos.“No me quiero enfocar mucho en eso, sino en estar seguro de ser honesto conmigo mismo, mostrar mi verdad, mi historia y perspectiva de las cosas. Entre más hago eso y menos atención pongo a los resultados, mejor sido la retroalimentación que he recibido”.La mezcla de personalidad, sonrisa encantadora y talento culinario lo irresistible y deliciosamente atractivo para marcas como Hanes y Whole Foods, que lo han convertido en su imagen promocional.Además, está por abrir un restaurante en Nueva York y trabaja en su primer libro de cocina, porque de Antoni, muchos quieren un bocado.El expediente• Antoni Porowski nació el 14 de marzo de 1984 en Montreal, Canadá.• Desde pequeño tuvo una alimentación muy sana y balanceada, pero de vez en cuando sus padres le daban un hot dog.• Sabe hablar inglés, francés y polaco, y se graduó de Psicología de la Universidad de la Concordia.• Viajó a México en varias ocasiones a destinos turísticos como Cancún, pero no conoce la capital.• Actuó en cintas como ‘Elliot Loves’ (2012), ‘Daddy’s Boy’ (2016) y ‘The Pretenders’ (2018), así como en un episodio de la serie ‘The Blacklist’.• Vive con su pareja en un departamento en Clinton Hill, en Brooklyn, Nueva York.