Muerde su perro... ¡y huye!

Los Angeles–Kendall Jenner desató la polémica luego de difundirse una noticia en el portal TMZ que relata que huyó de un restaurante en Los Angeles luego de que su perro mordiera a una niña.De acuerdo con fuentes policiales, una madre llamó al número de emergencias después de que el perro, un Doberman Pinscher, supuestamente, mordiera el brazo de su niña, de quien la edad no fue revelada.Agregaron que los empleados del lugar no vieron rastros de mordeduras en la pequeña y le proporcionaron algo de hielo, sin embargo, la mamá intentó enfrentarse a Kendall, quien se encontraba con su novio Ben Simmons.Se informó que la modelo, de 22 años, pagó la cuenta y abandonó el sitio, justo cuando la madre llamó a emergencias y también al centro de control de animales.Jenner también fue criticada por sus fans en redes sociales, ya que en mayo publicó una foto junto a su mascota con la leyenda: “adorable, pero te arrancará la cara”.“(Kendall) debió asegurarse de que al menos su perro no esté desgarrando a los niños y tener un poco de preocupación por los demás”, escribió el usuario en @mjxbelle en Instagram.“No se trata de si la niña necesitó asistencia médica, sino de ser consciente de sus alocadas mascotas y dejar de tenerlas sólo para verse bien. No tienes un perro agresivo como ese y sólo dices: oh sí, ella puede arrancarte la cara jaja, si lo sabes, eres responsible”, dijo @kayliwalker.“¿Conoces a Kendall? ¡Es completamente lo contrario y la persona más generosa y compasiva que conozco! ¡Que ella sea distante es por la ansiedad que tiene, que la paraliza, algo que tú interpretas como grosero!”, comentó Kim Kardashian en defensa de su hermana, en Twitter.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.