Cinco años 'rodando'

Cargando

Más de un millón 115 mil niños, jóvenes y adultos juarenses, paseños y foráneos han tenido la oportunidad de ilusionarse, reír, aprender, descubrir, emocionarse, divertirse y, sobre todo, crear experiencias inolvidables en el espacio que hoy celebra su quinto aniversario.La Rodadora, que es el segundo museo interactivo más grande de México, abrió sus puertas a Ciudad Juárez y el mundo por primera vez un 8 de agosto pero de 2013, pero lo que hoy es considerado como uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, era en ese entonces un proyecto de mucho corazón y con muchos sueños.Alfonso Murguía Chávez, el presidente del patronato del museo, cuenta a El Diario de Juárez que la primera vez que surgió la idea fue hace 14 años, cuando él, junto a un grupo de jóvenes empresarios y con el apoyo del Gobierno Federal, trajo a la frontera el Papalote Móvil II, específicamente al Parque Industrial Omega.Después de sólo cuatro meses de estancia se logró romper un récord, ya que 240 mil personas acudieron a visitar el Papalote Móvil, lo que no había sucedido en ninguna otra parte del país.“Obviamente se manifestó una necesidad increíble aquí en Juárez. No había lugares de esparcimiento, lugares de aprendizaje, museos dos o tres; de ahí nace la idea de crear un museo permanente en Juárez”, explica.Ante esta inquietud el empresario se acercó a Marinela Servitje, la presidenta de la Campaña Financiera y Directora General del Papalote Museo del Niño de 1993 hasta 2011, quien, y aunque al principio le recomendó no llevar a cabo el proyecto debido a la dificultad, lo instruyó para darle vida a la idea.Fue así, con determinación, el apoyo de cientos de empresarios, instituciones, asociaciones civiles y colaboradores, y con la inspiración de un pequeño que vistió el Papalote Móvil en 2004 queriendo ser bombero, y que, cuando salió, cambió de parecer debido a lo que vio en las exhibiciones, que nació La Rodadora.“Lo que impactó mi corazón fue que este niño entró a una exposición y dos horas y media después se le abrió la mente, empezó a ver cosas que nunca había visto y dijo que iba a ser astronauta, eso fue lo que a mí me motivó”, asegura.Al principio Marinela Servitje ofreció venderle el museo itinerante del Papalote por un millón de dólares, lo que en ese entonces era el equivalente a 10 millones de pesos, sin embargo, el anhelo de Murguía y de todos los relacionados con el proyecto era tener algo que respondiera a las inquietudes, necesidades y expectativas de la ciudad.Por ello es que se terminó haciendo una inversión de 32 mil millones de dólares en el espacio que hoy tiene más de 120 exhibiciones lúdicas e interactivas que combinan ciencia, tecnología, arte y cultura en un solo lugar.“Esto es un trabajo de todos. Ha requerido mucho esfuerzo, mucho trabajo por años y tengo la satisfacción particular de ver la sonrisa de los niños y ver como estamos siendo efectivos en un cambio cultural y no nada mas educativo”, comenta.En la actualidad, con un equipo de cerca de 85 personas y alrededor de 150 jóvenes que son el motor del museo y que son mejor conocidos como Rodis, los directivos del museo se enfocan en garantizar la continuidad del proyecto a largo plazo y mantener viva La Rodadora.A través de exposiciones temporales, proyecciones en la Sala 3D, nuevas exhibiciones en el museo, eventos culturales, científicos y deportivos, así como proyectos para la sociedad, es que el espacio interactivo celebra, no sólo durante sus aniversarios sino a diario, su creación y permanencia.“Nosotros vemos los resultados inmediatos por ver las sonrisas, ver las expresiones, las caras de sorpresa de los niños y nos sentimos muy orgullosos de saber lo poderosa que es una herramienta como La Rodadora en nuestra ciudad”, afirma la Directora Ejecutiva del museo, Karen Álamo.Ella, quien se unió al proyecto dos años antes de que comenzara operaciones, junto al “brillante, talentoso y entregado grupo de personas” que trabaja en el museo y a la ciudadanía, festejará cinco años de constante evolución y aprendizaje este domingo 12 de agosto a través de divertidas actividades, pastel, mariachi y una promoción de entrada al museo.“La ciudad no estaba acostumbrada a tener un museo de este tipo, tan grande. Ha sido muy retador el posicionarnos, nuestro mayor logro es que Juárez nos tenga contemplado como algo importante”, agrega el gerente de mantenimiento Luis Carlos Hernández, quien, como el Coordinador de Servicio Social José Eduardo Bernal; y la Gerente de Servicios Educativos Mónica Félix, trabaja en La Rodadora desde su apertura y ha crecido profesionalmente junto al museo.Resultados del 8 de agosto de 2013 al 31 de julio de 2018- Primer lugar de la lista 'Cosas que hacer en Ciudad Juárez' de la página estadounidense de reseñas de contenido relacionado con viajes, TripAdvisor- Segundo museo interactivo más grande de México- Mil 826 días en función- Más de un millón 115 mil visitantes- Dos mil 823 escuelas llevaron a 164 mil 601 niños y jóvenes de visita escolar- 842 eventos sociales y corporativos- 594 eventos culturales y científicos- 22 exhibiciones temporales- 257 mil 23 lectores en la Rodateca- 320 mil tres espectadores de la sala de cine 3D- 71 mil 633 seguidores en FacebookUbicación: Boulevard Teófilo Borunda 6632, colonia Parque Central PonienteTeléfono: (656) 257 0909Facebook: @LaRodadorawww.larodadora.orgMartes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.Sábado y domingo de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.Domingo 12 de agostoEntrada promocional con todo incluido: 99 pesos (No aplica con otras promociones. Válido sólo el domingo 12 de agosto)