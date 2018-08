Vuelve para hacer justicia

Ciudad de México–El actor estadounidense Denzel Washington vuelve a meterse cuatro años más tarde en la piel del personaje de Robert McCall, el justiciero protagonista de ‘The Equalizer 2’, con las cosas más claras y más violento que nunca para vengar, en esta ocasión, la muerte de su mejor amiga, vilmente traicionada y asesinada.“Es sólo una película, en la vida no tenemos banda sonora ni planos bonitos”, afirma el actor en una entrevista con Efe en Madrid con motivo del estreno de la película en España el viernes próximo.Es la primera vez que Washington acepta repetir un personaje, “pero es un poco como en el teatro –dice–, un personaje que haces una y otra vez, estoy acostumbrado”.En la secuela, dice Washington tras precisar que no le gusta la palabra, “no se sabe cuánto tiempo ha pasado –en la realidad han pasado cuatro años­–, pero espero que el personaje no sea el mismo, que haya cambiado un poco. Él lo está intentando, por lo menos”.“Creo que está intentando abrirse a la vida, por el trabajo que hace le vemos sintiéndose más cómodo, pero es un error hacerlo como él lo hace ­–opina– porque mira cómo acaban las cosas”.Porque su personaje, Robert McCall, entra en escena “ajusticiando” a un padre que ha raptado a su hija quitándosela a su madre norteamericana y se la lleva a un país lejano. Tras un baño de sangre, la niña regresa a su vida en EU.De modo simultáneo, su amiga Susan (Melissa Leo), que investigaba la muerte extremadamente violenta de un agente de la CIA, es igualmente asesinada.Pero el equalizer es también un conductor de Cabify que escucha la vida en la parte de atrás de su taxi.Una noche debe llevar a su casa a una joven que ha sido violada en grupo; de nuevo, McCall se toma brutalmente la justicia por su mano.“Yo sé que los secuestros de niños y las violaciones suceden en el mundo hoy en día, incluso son cosas que están sucediendo en Hollywood; es algo muy complejo que está pasando y es importante que la industria del cine lo refleje y reflexione sobre ello”, considera Fuqua.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.