La novela de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue dando de qué hablar. Lo que parecía ser un divorcio que procedía con mucha calma entre ambas partes, se convirtió en una bomba de tiempo.Según TMZ la actriz y directora dice estar harta de seguir casada con Brad Pitt y pide “a gritos” que ya les den el divorcio y poder ser soltera otra vez, sin importar que el jurado aún no dictamine y arregle los acuerdos sobre la custodia de los hijos de la pareja.Tanta es la desesperación de Angelina que su abogado ha puesto todos los papeles y documentos legales en regla para intentar que la separación quede lista este mismo año. Recordemos que la ruptura de la pareja ocurrió desde hace ya dos años y su divorcio aún no se consuma.De los documentos presentados a la corte por parte del abogado de Jolie, sobresale la petición del representante legal para que Pitt pague la manutención de sus hijos, ya que este no ha cumplido con su parte a pesar de que esto se pactó en un acuerdo no oficial entre la pareja después de su inminente separación.Debido a esto la defensa de Angelina ha solicitado que el acuerdo de manutención se formalice para evitar que Brad siga evadiendo su responsabilidad por la ya mencionada informalidad del arreglo.Aún falta la respuesta legal del actor ante las acusaciones, pero su aún esposa tiene prisa de divorciarse, parece ser que estas denuncias lo único que van a lograr es retrasar el proceso.

