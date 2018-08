'Piratas' ¿sin Depp?

Madrid–La última entrega de la saga ‘Piratas del Caribe, La venganza de Salazar’, recaudó 200 millones de dólares menos que su predecesora. En mareas misteriosas. Un dato que parece no haber disuadido a Disney para ampliar la franquicia. Según las últimas informaciones, los estudios ya están planeando la sexta entrega, que repetirá director, aunque deja en el aire el regreso de Johnny Depp.Según Omega Underground, Joachim Ronning, codirector de la última entrega, dirigirá ‘Piratas del Caribe 6’. Ted Elliot, Terry Rossio y Jeff Nathanson, todos veteranos de la franquicia, están ya trabajando en el guión.Debido a que Ronning se encuentra actualmente trabajando en la secuela de ‘Maléfica’, también producción de Disney, todo apunta a que la nueva película de la saga no llegará a los cines hasta al menos cuatro años después de su predecesora.El regreso de Johnny Depp en el papel de Jack Sparrow es incierto, tras la polémica en torno a su relación con su exmujer, la también actriz Amber Heard.Depp fue acusado el pasado año de maltrato por Heard, lo que provocó una avalancha de críticas hacia Disney por trabajar con el intérprete en ‘Piratas del Caribe’ y ‘Alicia en el País de las Maravillas’. Algo similar ocurrió con Warner Bros., que no cedió y contó con el actor para protagonizar ‘Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald’.La saga ‘Piratas del Caribe’ estrenó su primera película, ‘La Maldición de la Perla Negra’, en 2003. Desde entonces, la franquicia ha recaudado en todo el mundo más de 4 mil 500 millones de dólares, siendo la más taquillera su segunda entrega, ‘El Cofre del Hombre Muerto’, que amasó 1.066 millones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.