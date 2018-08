Chicago— Esteban Loaiza ha decidido no entrar al juego con la ley de Estados Unidos.El exligamayorista mexicano cambiará su declaración de no culpable a culpable en el caso que enfrenta en una corte federal por distribución de cocaína, reveló ABC7 News Chicago.Loaiza tiene programada este viernes una audiencia denominada de ‘Cambio de Declaración’, tras testificar originalmente que era inocente de los cargos de posesión, trasiego e intento de distribución de 20 kilogramos de cocaína, además de tener en el auto que conducía un compartimento para contrabandear drogas.Si es declarado culpable, podría cumplir una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión, aunque también enfrenta cadena perpetua.El 9 de febrero pasado, el exlanzador fue arrestado al salir de una casa que rentaba en Imperial Beach, California, ciudad donde estudió la preparatoria y que se encuentra a media hora de San Diego y de la frontera con Tijuana, su ciudad natal. Investigadores afirman que ese mismo día había cruzado hacia México.Las autoridades, presuntamente, hallaron la cocaína dentro de una camioneta estacionada en la cochera de la propiedad, la cual no tenía muebles y, se cree, estaba siendo utilizada como punto de transbordo para la droga.Al momento de su detención, Loaiza no pudo reunir los 24 mil dólares en efectivo requeridos para pagar su fianza, a pesar de que durante 14 campañas en las Mayores, de 1995 a 2008, acumuló ganancias de más de 43 millones de dólares.El 11 de mayo, tras estar recluido poco más de 3 meses, Ashley Esposito, su primera esposa y madre de su hijo, presentó una residencia de su propiedad en la localidad de Mansfield, Texas, como aval para garantizar la fianza de 166 mil dólares que fijó el juez federal Anthony Battaglia.Ni la abogada del expitcher, Janice Deaton, ni el vocero del Fiscal de Estados Unidos en San Diego quisieron comentar sobre el caso.Loaiza vistió las franelas de Piratas, Rangers, Medias Blancas, Azulejos, Atléticos, Dodgers, Nacionales y Yanquis en su carrera; fue seleccionado a dos Juegos de Estrellas y finalizó segundo en la votación del premio Cy Young de la Liga Americana en 2003.Terminó su carrera con 126 victorias, la segunda mayor cantidad para un pitcher mexicano en la historia del mejor beisbol del mundo, detrás de los 173 triunfos de Fernando Valenzuela, aunque comparte con ‘El Toro’ el récord tricolor de más ganados en una campaña, con 21.

