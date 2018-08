Mano dura contra Pitt

Ciudad de México—Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de no pagar suficiente pensión alimenticia para sus seis hijos desde hace año y medio, cuando inició su proceso de divorcio.De acuerdo con información de NBC, Jolie acudió ayer a un tribunal para alegar que el actor no ha realizado ningún pago significativo para la manutención de sus hijos en el tiempo que llevan separados.El portal reportó que la actriz, de 43 años, buscará una orden judicial para obligar a su expareja a realizar los pagos correspondientes.“(Brad) tiene la obligación de pagar la manutención de los niños. Hasta la fecha, él no ha dado un aporte significativo desde la separación”, escribió Samantha Ley DeJean, abogada de la actriz, en un informe de dos páginas presentado en el Tribunal Superior de Los Angeles.“Dado que los arreglos informales en torno al pago de los gastos de los niños no han sido regularmente sostenidos por más de año y medio, (Angelina) tiene la intención de presentar una solicitud de una orden judicial para el establecimiento de una orden de manutención infantil”, agregó.Hasta el momento ningún abogado de Brad Pitt ha declarado al respecto.Desde que inició el trámite de divorcio, Jolie está ampliando su equipo legal para asegurar la custodia de sus hijos.Laura Wasser, conocida como una de las abogadas más duras en los divorcios de Hollywood, es la representante legal de la actriz que la está apoyando en su proceso de separación.“He hablado directamente con Laura. La historia no es verdad. Ella no va a dejarla ahora o en el futuro”, aseguró el representante de Jolie para el portal Radar Online.Jolie sí está contratando a otro bufete de abogados, pero no para reemplazar a su representante jurídica, sino para ampliar a su equipo legal y entrar en una nueva fase.“Alguien está malinterpretando traer a los expertos, lo que es común en este punto del caso”, dijo un informante al mismo medio.Medios estadounidenses han publicado que la pelea legal entre Pitt y Angelina se ha complicado y que el actor acusa a su expareja de no promover que haya contacto de él con sus hijos.La pareja tiene seis hijos, Maddox, de 16 años; Pax, de 14; Zahara, de 13; Shiloh, de 12, y los mellizos Vivienne y Knox, de 9.Documentos de la Corte ya han advertido en junio que Jolie debía promover más la relación entre padre e hijos o podría perder definitivamente la custodia.