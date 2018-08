Tanto en el 'cielo' como en la 'tierra'

Nueva York— J Balvin trata de meditar 20 minutos al día y, cuando puede, camina, camina... y camina.Son prácticas que lo ayudan a mantener los pies sobre la tierra pese al éxito y la fama, a sentirse como cualquier persona común, según muestra el nuevo documental de YouTube sobre su vida y carrera ‘Redefining Mainstream’, de la serie ‘Artist Spotlight Story’.“Creo que la meditación es una de las herramientas más increíbles que tengo”, dijo el astro colombiano del reggaetón tras una presentación de la cinta en Nueva York.“Yo no consumo drogas, no bebo (alcohol), solo tomo agua”, añadió sobre el estilo de vida que lleva y lo ayuda a mantenerse enfocado y saludable.Y caminar para él es una de las grandes bendiciones de la vida, algo que aprovecha hacer cuando está en ciudades por las que puede pasar semi-desapercibido, como Nueva York.Tan es así, contó ante la sorpresa de muchos presentes, que cuando dio un concierto recientemente en el Madison Square Garden llegó al emblemático recinto a pie, afirmó, y se fue a su hotel del mismo modo.“Tú sabes, tengo que estar agradecido de que puedo caminar”, explicó en inglés durante una sesión de preguntas y respuestas.“En serio. A veces nos olvidamos de las verdaderas bendiciones que tenemos. El hecho de que podemos abrir los ojos todos los días y respirar, uno no puede dar eso por sentado. Solo trato de disfrutar cada pequeño detalle. Si puedo caminar, voy a caminar. Simplemente me gusta ser lo que soy: un ser humano como los demás”.Balvin, quien encabeza la lista global de YouTube desde hace cuatro semanas, es uno de los ocho artistas con cuatro videos que superan los mil millones de vistas, el más reciente de ellos ‘X’ con Nicky Jam. Y el clip de su éxito ‘Mi Gente’, con Willy William, está próximo a alcanzar los 2 mil millones de vistas.Tan solo en lo que va de 2018 sus videos han sido reproducidos 5 mil millones de veces a nivel mundial en YouTube, donde su canal oficial tiene más de 17 millones de suscriptores.“Yo ni siquiera sabía cómo subir un video. Un amigo mío me ayudó”, recordó sobre sus inicios en el sitio, al cual le atribuye su internacionalización cuando aún era un artista independiente.“Así es como todo empezó, porque de verdad que la primera vez que salí a un país de habla no hispana fue a Rumania y fue porque ‘Tranquila’ (2012) era muy popular allá gracias a YouTube”.SoñadorEl documental ‘Redefining Mainstream’ muestra parte del camino de Balvin desde sus orígenes humildes en su natal Medellín hasta liderar el fenómeno musical del reggaetón. Incluye imágenes de archivo, entrevistas a sus padres, colaboradores y conocidos, y escenas en su casa en Colombia y en las calles (y barberías) de Nueva York.Con la intención de mantenerse honesto con sus fans, confesó que aunque está encantado con el documental y su director, Andy Hines, no le gustó tanto tener una cámara siguiéndolo dos meses para todos lados. Incluso advirtió sobre una escena que no es del todo real, por más bonita que luzca.“La parte en que aparezco dándole de comer a los peces, ¡eso es mentira!”, advirtió Balvin arrancándole al público una carcajada. “No lo crean. Nunca lo hago”.Verse en el documental lo hizo sentirse en cierto modo como un actor, dijo. Al preguntarle si tuviera la oportunidad de actuar en qué tipo de película lo haría: ‘Transformers’, respondió Balvin haciendo nuevamente reír al público.