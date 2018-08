Los Angeles— El ganador del Oscar Robert Redford se retirará de la actuación luego del estreno de su próxima película ‘The Old Man & The Gun’, dijo el actor de 81 años a Entertainment Weekly.Redford, conocido por películas como ‘Dos Hombres y un Destino’ y ‘África Mía’, interpreta a un ladrón de bancos experimentado en la nueva película, que se estrenará en septiembre.“Nunca digas nunca, pero llegué a la conclusión que esto habría sido el final para mí en términos de actuación, y voy a jubilarme después de esto porque lo he estado haciendo desde que tenía 21 años”, dijo Redford a la revista.“Pensé, bueno, es suficiente ¿y por qué no terminar con algo que es optimista y positivo?”, agregó el actor que el 18 de agosto cumple 82.En la película, Redford interpreta a Forrest Tucker, un delincuente de la vida real que fue atrapado robando bancos en 17 ocasiones, pero que en cada ocasión que fue encarcelado logró escapar. Tucker cometió su último atraco en el año 2000 cuando tenía 80 años.La cinta dirigida por David Lowery y coprotagonizada por Sissy Spacek y Casey Affleck, tendrá su premiere en el festival de Toronto.“Para mí, es un personaje maravilloso para interpretar en este momento de mi vida”, dijo Redford sobre Tucker, cuyos robos cubrieron unos 60 años en la vida real.Galán admiradoRobert Redford ha sido uno de los galanes más admirados de Hollywood con más de 60 películas en su extensa filmografía. Su cabellera dorada, una intensa mirada azul y una seductora sonrisa han llenado la gran pantalla en películas tan emblemáticas como ‘El Candidato’, ‘Las Aventuras de Jeremiah Johnson, ‘El Gran Gatsby’, en la que apareció junto a Mia Farrow; ‘Descalzos por el Parque’, con Jane Fonda; ‘Tal como Éramos’, con Barbra Streisand; ‘Dos Hombres y un Destino’ y ‘El Golpe’, al lado de su colega Paul Newman; ‘Todos los Hombres del Presidente, sobre el caso Watergate, ‘Memorias de África’, al lado de Meryl Streep y ‘El Hombre que Susurraba a los Caballos’.El año pasado, Redford y Jane Fonda presentaron en el festival de Venecia la película ‘Our Souls at Night’, una historia sobre el amor en la tercera edad, y fueron galardonados con el León de Oro a toda su carrera.Como realizador cuenta con un Oscar por ‘Gente Corriente’ (1980), su primera incursión detrás de las cámaras, y otra estatuilla dorada honorífica recibida en 2001 en honor a su trayectoria en el séptimo arte.Y a la pregunta a Redford si también se retirará de la dirección, Redford dijo: “Ya veremos”.

