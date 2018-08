Nueva York— Cuanto más años cumple Tom Cruise, más divertido es verlo arriesgarse a morir en formas muy elaboradas que desafían la edad y la gravedad.Y alguien que lo han visto enfrentar el peligro de primera mano es Christopher McQuarrie, quien dirigió al actor de 56 años en ‘Misión: Imposible, Repercusión’, actualmente en carteleras, y ‘Nación Secreta’ (2015).Por ello, le pedimos que rankeara las escenas de acción más complejas que ha ejecutado su protagonista, quien tiene fama de no trabajar con dobles.McQuarrie las ordenó con base en lo que llama ‘daño inherente’, que es básicamente el riesgo multiplicado por el tiempo que Cruise estuvo expuesto al peligro.Pero también podríamos evaluar esas secuencias en términos de su dificultad técnica, el esfuerzo físico y el peligro en tiempo real, agrega el cineasta.Sin apoyo de oxígeno, Ethan Hunt (Tom Cruise) intercambia un archivo en un sistema de seguridad subacuático.Con apenas 10 días para filmarla, McQuarrie consideró que la mejor manera de aprovechar el tiempo sería realizarla en una serie de tomas secuenciales.“Eso puso gran peso en Tom porque tenía que contener la respiración por mucho más tiempo. Una persona promedio podría aguantar un minuto, quizás hasta dos. Pero cada toma duraba de un minuto a dos minutos y medio, y hay que considerar que en cuanto te empiezas a esforzar, consumes el oxígeno más rápido”.Para lograr realismo, Tom y su coestrella, Rebecca Ferguson, entrenaron un un buzo extremo.“Él aprendió a contener el aliento ¡durante seis minutos y medio! Para cuando concluimos la secuencia, Tom estaba exhausto física y mentalmente, tenía nitrógeno en la sangre y estaba totalmente adolorido.“Le costaba trabajo concentrarse y recordar sus diálogos. Todo el tiempo estaba cansado. Le pasó una alta factura a nivel físico”.Habiendo sido obligado a separarse de su compañero, August Walker (Henry Cavill), Ethan evade a sus perseguidores en dos ruedas.“La idea inicial era que Tom hiciera sólo parte de la secuencia conduciendo libremente, y que el resto se realizara en plataformas de seguridad, pero esto último no resultó.“Lo que ves en pantalla es a Tom conduciendo sobre calles adoquinadas. A veces estaban mojadas por la lluvia, otras tantas por rocío matutino. Siempre había el riesgo de derrapar y de caerse. En ocasiones iba a 100 millas por hora con autos detrás y frente a él.“Todos ellos eran conductores profesionales, pero algunos de ellos eran franceses, así que había esta barrera del idioma. Un par de veces tuvimos problemas de comunicación y los conductores no estaban donde debían, lo cual siempre es aterrador. Tom tenía que estar súper alerta.“Y, por supuesto, cada vez que hace escenas como ésta, también debe actuar. Diseñamos movimientos de cámara que pudieran mostrar que no es un doble, y uno de los peligros más grandes está justamente en la cámara. Tom viene conduciendo en close-ups en ciertas tomas, está a centímetros de la cámara. Así que si el vehículo se detenía o bajaba la velocidad, Tom se iba a ir de cabeza conta la cámara".Tom Cruise, el doble de Henry Cavill y un videógrafo saltan de un avión sobre los Emiratos Árabes Unidos, aunque en la historia es París. La secuencia está armada con tres tomas, combinando saltos de 18 mil a 25 mil pies, para dar la sensación de una sola toma.“Es, probablemente, lo más complicado que hemos hecho en el plano técnico. El traje que usa fue diseñado para que puedas ver que Tom es quien está haciendo todo el trabajo de acción. El casco no existía, los tanques de oxígeno tampoco. Pero rodo tenía que estar certificado como accesorio salvavidas. No es utilería.“Otra complicación es que necesitábamos un país que nos permitiera realizar la secuencia. Y, claro, Tom tenía que estar certificado para saltar desde esa altura.“El salto está dividido en tres partes. La primera es cuando se lanza de la aeronave y pasa frente a la cámara. La segunda es cuado está buscando a Walker (el doble de Cavill) en el aire y lo sostiene. Y la tercera parte es cuando ambos están cayendo, se desconecta su oxígeno y se lo conecta a Walker.“Requirió 106 saltos de prueba. Todo eso para dos minutos y medio en pantalla”.Ethan Hunt se cuelga de un Airbus A400M mientras va despegando.“Cuando se lo propusimos a los de Airbus, dijeron que era imposible. Y nuestra respuesta fue: 'Bueno, pero si quisiéramos hacerlo, ¿qué se necesitaría?'. Y en cuanto la gente comenzó a considerar las posibilidades, fue cuestión de tiempo para lograr lo que calificaron de imposible.“Tom lleva un arnés bajo el traje. Pero claro que ese arnés no lo protegía de los peligros reales de la secuencia. Uno, si el piloto aceleraba de más, no había arnés en el mundo que pudiera mantener a Tom sujeto al avión. El otro peligro era cualquier piedrecilla en la pista. Una le pegó a Tom, y dijo que le dolió como si le hubieran disparado.“Finalmente, Tom llevaba tapones en el oído y lentes de contacto que cubrían la mitad de su ojo, no son de los convencionales que van sobre el iris. Así que prácticamente no podía ver ni oír.“Tenía que dirigirlo con ademanes y comunicarme de la manera más simple posible. Él me dijo: Si parece que me estoy apanicando, es pura actuación. No cortes. A menos que me toque la cabeza así (la palma sobre la coronilla). Eso significa que algo va mal.“Hubo un punto en el que Tom se quitó el cabello de la cara, y todos nos quedamos pensando si sólo se estaba acomodando el pelo o algo iba mal”.Cruise pilota un chopper entre un terreno montañoso para recuperar y desactivar un detonador remoto de dos bombas nucleares.“Lo más erizante en lo que puedo pensar es esta escena del último tercio de Repercusión. Tom se certificó como piloto de este helicóptero en seis semanas, cuando normalmente el proceso toma tres meses. Entrenó con dos equipos diferentes, con los que trabajaba 16 horas al día para poder reducir ese tiempo.“Estábamos en Nueva Zelanda, con luz invernal, lo cual hacía engañosa la visibilidad. Teníamos dos helicópteros, y para medir la distancia entre ambos usábamos un rotor de ancho. Y Tom a veces invadía esa distancia. En ciertos momentos de la secuencia Tom es quien persigue, pero en otros lo persiguen a él, y siempre estábamos en los límites de la proximidad.“Tom enta y salde de cañones y barrancos. Hay una parte en la que las hélices quedan a pocos pies de los muros de piedra a cada lado. Fue como volar en un armario de escobas”.