Pasea en topless nieta de reina de Inglaterra

Londres- La rebelde de la realeza británica, Lady Amelia Windsor, la volvió a hacer.La modelo, de 22 años, demostró de nuevo que los protocolos reales no van con ella, pues mientras vacaciona en Ibiza decidió andar semidesnuda para asolearse mejor en la playa junto con su hermana.De acuerdo con las reglas de la Casa Real, la chica debería estar siempre cubierta, no usar faldas cortas ni mostrar los hombros.Eso a ella parece no importarle y hace todo lo contrario, es por ello quizás que no es muy querida por muchos familiares reales.Lady Amelia es prima de los Príncipes Guillermo y Enrique. Es la número 37 en la línea de sucesión al trono. Su abuelo, el Duque de Kent, es primo hermano de la Reina Isabel II. Sus padres son George Windsor y Silvana Tomaselli, Condes de Saint Andrews.Mel, como le gusta que la llamen, no fue invitada a la boda de Enrique y Meghan Markle. Sin embargo, sí asiste a algunos eventos familiares que organiza la Reina, como el almuerzo prenavideño que celebra en el Palacio de Buckingham.La chica es toda una estrella en redes sociales, pese a que la realeza no está autorizada para tener cuentas personales. Tan solo en Instagram, Lady Amelia ya acumula más de 64 mil seguidores.Firmó con una de las agencias de modelos más prestigiosas, Storm Models, que descubrió a Kate Moss y promueve a Behati Prinsloo, y ha desfilado en las pasarelas de Dolce & Gabbana, además de estar ligada a Chanel y Bvlgari.

