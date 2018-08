Marvel haría cinta de IronHeart, la versión femenina de Iron Man

Tras una década de Universo Cinematográfico Marvel, el final de Vengadores: Infinity War dejó un panorama desolado en el que los Vengadores se enfrentan al reto más complicado que han afrontado hasta la fecha: vencer a un Thanos que alberga más poder que nunca. Y en esta batalla, quien seguro jugará un papel fundamental será Iron Man.El personaje de Robert Downey Jr. ha sido uno de los estandartes del equipo desde el inicio del UCM con, precisamente, la película que se lleva su nombre: Iron Man (2008). Sin embargo, Downey Jr. llega ahora al final de su contrato con Marvel, al igual que muchos de sus compañeros, y las opciones para sustituirlo no dejan de llegar en formas de rumores. ¿Ocupará otro actor su papel como Iron Man? ¿Decidirá Marvel dar cabida a otra versión del personaje?En esta línea se fija la última información publicada por CinemaBlend, que se hace eco de la posibilidad de que Marvel Studios apuesta por la versión femenina de Iron Man. Se trata de Riri Williams, alias IronHeart, y es la nueva Iron Man de los cómics. ¿Será también la encargada de sustituir a Tony Stark en el universo cinematográfico?Según Jada Rodríguez, el proyecto ya tiene guión. Este texto llegó recientemente a la famosa Lista negra de Hollywood (The Black List), que esencialmente es el limbo de los proyectos que no encuentran apoyos para su producción.Así bien, parece que Marvel Studios no tiene esta potencial película entre sus planes más inmediatos, pero sí cabría la posibilidad de darle forma en un futuro.Otra de las opciones que se manejan es que el personaje de Shuri, después del sonado éxito de Black Panther, ocupa un lugar principal entre la nueva era de los superhéroes de Marvel.El personaje encarnado por la actriz Letitia Wright podría unirse así a los Vengadores mientras ayuda a mejorar, con sus conocimientos tecnológicos y mediante el uso de Vibranium, la característica armadura de Tony Stark.A pesar de todo, el futuro del UCM tras el estreno de Vengadores, el 3 de mayo de 2019 sigue siendo toda una incógnita. Spider-Man: Far From Home (Spider-Man: Lejos de Casa) será la primera película después de la última película de la Fase 3.También se esperaba el lanzamiento de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, pero con el reciente despido de James Gunn todo ha quedado en el aire.

