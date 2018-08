Esposa sabía del plan

Ciudad de México—Gloria Hiroko Chapman, esposa del asesino Mark Chapman, dijo a The Daily Mirror que su esposo homicida le reveló parte de su plan.El asesino de John Lennon le contó a su esposa sus planes de asesinar al Beatle dos meses antes de matarlo en 1980, según los nuevos informes.Gloria Hiroko Chapman, esposa del asesino Mark Chapman, dijo a The Daily Mirror que su esposo homicida reveló su plan después de regresar a Hawai de un viaje a Nueva York."Llegó a casa asustado, diciéndome que para hacerse un nombre había planeado matar a Lennon. Pero dijo que mi amor lo había salvado ", dijo Hiroko, de 67 años, al tabloide británico.Pero la esposa asegura que no tenía idea de que Chapman, ahora de 63 años, estaba en una misión de asesinato cuando regresó a Nueva York dos meses después."La única razón por la que estaba de acuerdo con que Mark hiciera otro viaje fue porque le creí cuando dijo que necesitaba crecer como adulto y esposo, y necesitaba tiempo para pensar en su vida", dijo. "Quería que sacrificara estar solo por un corto tiempo para que pudiéramos tener un matrimonio largo y feliz juntos"."Dijo que arrojó el arma al océano y yo le creí", dijo.Chapman, quien disparó el icono cultural cuatro veces en la espalda a corta distancia, estará en libertad condicional por décima vez el 20 de agosto. Lennon, de 40 años, murió desangrado en los brazos de su esposa Yoko Ono.Pero la devota y decididamente religiosa esposa de Chapman se ha mantenido al lado de su esposo durante los últimos 38 años, mientras estuvo en prisión y no tiene planes de dejarlo.A los dos se les permite pasar 44 horas al año juntos durante las visitas, e Hiroko dijo que pasan el tiempo haciendo pizzas, viendo ‘Wheel of Fortune’ y teniendo sexo en una caravana en las instalaciones correccionales de Wende en Alden, Nueva York.Después del asesinato el 8 de diciembre de 1980, Hiroko dijo que su vida cambió dramáticamente."Ahora era la señora Mark David Chapman, la esposa de un asesino y no cualquier asesino, sino alguien cuya víctima era conocida y amada por millones de personas en todo el mundo", dijo Hiroko.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.