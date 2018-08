"Kate del Castillo espera vol­ver pronto a México”, así lo confirmó el abogado de la actriz, Harland Braun, vía co­rreo electrónico desde Los Ángeles."Kate quiere visitar a sus amigos y familia en México”, dijo.Y es que luego de las de­claraciones de los padres de la actriz (Erik y Kate), quie­nes dieron a conocer que la actriz de Muchachitas podría venir a México para Navidad, de manera formal el aboga­do asegura que esto es una posibilidad real, tomando en cuenta el cambio de gobierno, al entrar a la presidencia An­drés Manuel López Obrador.Sin embargo, afirma que todo lo seguirán viendo con cautela y se tomarán el tiem­po necesario para que la ac­triz pueda volver con total confianza.“Aguardamos con espe­ranza al nuevo gobierno en México. Sería prematuro to­mar una decisión ahora. Kate tiene abogados en la Ciudad de México que la asesorarán sobre la actitud del nuevo go­bierno”, destacó.Desde mayo, la Procura­duría General de la República (PGR) archivó de manera de­finitiva la averiguación pre­via que tenía en contra de la protagonista de Ramona, luego del encuentro que sos­tuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, en 2015. Esto fue por falta de evidencias.La Subprocuraduría Es­pecializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), autorizó no ejercer acción penal en contra de la actriz por los delitos de encu­brimiento y lavado de dine­ro, según la indagatoria PGR/ SEIDO/UEIDCS/523/2015, aunque formalmente aún no se le entrega copia a la actriz del expediente. La PGR ar­gumenta que ella no compa­reció a declarar ni designó a su defensa ante el Ministerio Público.La actriz podría regresar a México, aunque el gobier­no federal todavía tiene una investigación pendiente so­bre su situación fiscal, en la cual el SAT está colaborando para confirmar que su empre­sa, que vende tequila, no haya utilizado recursos provenien­tes del narcotráfico.Braun señaló que recién se reunió con "El Chapo", hace tres años, temían por el futuro de la actriz.“Actualmente la populari­dad de Kate es extraordinaria. Pensamos que su reunión con el señor Guzmán podría da­ñarla, pero el público se dio cuenta que sus intenciones eran las mejores”, destacó.Parte del conflicto de Kate se originó también porque el actor Sean Penn publicó el encuentro que ambos sos­tuvieron con Guzmán Loera en un artículo para la revista Rolling Stone, lo que provocó que Del Castillo tuviera que irse del país.“El público también se dio cuenta de que las manipu­laciones de Sean Penn eran engañosas y altamente peli­grosas”, destacó el abogado.Con la intención de aclarar los hechos, Kate decidió con­tar su verdad en un documen­tal para Netflix.Braun destacó que al final de todos estos hechos, y tras el episodio desagradable para Del Castillo, su popularidad se ha incrementado.“El único problema que Kate tiene actualmente son demasiadas ofertas para tra­bajar, dentro de su tiempo disponible. Creo que la publi­cidad tiene el efecto de cen­trar la atención en ella con el resultado de que su extraordi­nario talento y belleza fueron reconocidos por un público aún más amplio”, finalizó.

