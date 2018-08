Se disculpan con Evangeline Lily

Ciudad de México— Varios productores de "Lost", entre ellos JJ Abrams, mandaron sus disculpas a Evangeline Lily luego de que ella afirmara a ABC que la presionaron para grabar escenas parcialmente desnuda, reportó Variety."Nuestra respuesta a los comentarios de Evie esta mañana en los medios fue buscarla para pedirle profundas disculpas por la experiencia que detalló mientras trabajaba en Lost", dijeron en una declaración."Todavía no logramos hacer contacto con ella pero estamos profunda y sinceramente arrepentidos. Ninguna persona debería sentirse insegura en su trabajo".Lily dijo durante una entrevista en el podcast The Lost Boys que la experiencia de grabar escenas mostrando su cuerpo expuesto la dejó mortificada, temblorosa y en llanto."En la temporada 3 tuve una mala experiencia en el set al ser arrinconada para grabar una escena parcialmente desnuda, y sentí que no tenía otra opción en el asunto", relató la actriz."Estaba llorando a lágrima viva y tuve que ir y grabar una escena muy formidable y fuerte a continuación".La celebridad agregó que la producción continuó poniendo a su personaje en situaciones en las que no se sintió cómoda, y que no hicieron nada para cambiarlo a pesar de sus reclamos."En la temporada 4 surgió otra escena en la que Kate se estaba desvistiendo, y luche muy duro para hacerla bajo mi control. Aunque no pude controlarlo de nuevo", dijo."Entonces dije: 'Esto es todo, no más. Puedes escribir lo que quieras, no lo haré. Nunca jamás volveré a quitarme la ropa en este programa', y no lo hice".Hasta el momento, la protagonista de Ant-Man and the Wasp no ha comentado sobre la disculpa.