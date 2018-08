El recuerdo la acredita como la imantada de las ilusiones y los deseos; como una imagen eterna de la inocencia, gracia y el esplendor; y como una estrella única de cabellera rubia, lunar en la mejilla, ojos azules y mil y un atributos para admirar.Ya sea su dulce voz, genuina personalidad, actitud despreocupada o sus cualidades físicas, Marilyn Monroe es una mujer que, a cinco décadas de su trágico deceso, continúa siendo un ícono de la música, el cine y el modelaje.Ejemplo de ello es la admiración que algunas celebridades contemporáneas le tienen a las imperecederas cualidades de Norma Jeane Mortenson, quien fue posteriormente Norma Jeane Baker, y mejor conocida por su nombre artístico.Aunque siempre alegre y dinámica en sus retratos y filmes, tal y como se muestra en la famosa fotografía en la que fue sofaldada por el soplo de un subterráneo, en un día como hoy pero de 1962, ‘vistió’ al mundo entero de luto.Fue precisamente un cinco de agosto cuando se supo que la afamada actriz, cantante, modelo y productora no volvería a ser vista más que en las películas y videos musicales que la inmortalizan.A sus 36 años, y con tiempo de sobra, Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en la misma ciudad donde nació en 1926, Los Angeles, California, supuestamente por suicidio a causa de una sobredosis de barbitúricos y somníferos.Desde esa gran pérdida para la industria cinematográfica y musical, de quien se considera una de las más grandes estrellas de Hollywood, han pasado 56 años, que aunque es un largo tiempo, no ha logrado dejar en el olvido a Monroe ni un poco.Madonna, Michelle Williams, Mariah Carey, Lindsay Lohan, Nicki Minaj, Christina Aguilera, Lady Gaga, Drew Barrymore y Rihanna son algunas de las celebridades que han expresado sentir admiración por la gran feminidad, glamour y seducción que Marilyn desbordaba, así como por la confianza y conciencia que tenía acerca de sus dones.MadonnaEn 1991 Madonna posó para la portada de abril de Vanity Fair con un atuendo inspirado en Marilyn Monroe y en su video de ‘Material Girl’ –de 1984– reprodujo una famosa escena de la película ‘Gentlemen Prefer Blondes’, protagonizada por Monroe en 1953.Michelle WilliamsHace siete años, en 2011, Michelle Williams ilustró la portada de octubre de Vogue y habló sobre su amor por la actriz y de la decisión que tomó al interpretarla en la película ‘Mi semana con Marilyn’, del mismo año.Lady GagaLady Gaga se vistió como Marilyn Monroe en 2011 para celebrar lo que sería su cumpleaños número 85 y compartió un mensaje en Twitter diciendo: “Feliz cumpleaños, Marilyn. Ellos nunca nos van a quitar nuestro cabello rubio y lipstick”.Christina AguileraChristina Aguilera ha imitado el estilo de Marilyn Monroe, tanto en alfombras rojas como en portadas de sus materiales discográficos. En 2010 interpretó uno de sus éxitos en la película ‘Burlesque’ y en una entrevista de ese mismo año aseguró que ella era una de sus musas.RihannaPara su video musical de ‘Pour It Up’, de 2012, la cantante se vistió de Marilyn. En el mismo año gastó cerca de 160 mil dólares por un cuadro de Monroe hecho por el diseñador británico Claire Milner.Mariah CareyMariah Carey pagó cerca de 600 mil dólares por el piano de media cola blando de Marilyn Monroe en 1999. También nombró a su segunda hija Monroe en honor a la actriz.Nicki MinajLa rapera escribió una canción titulada ‘Marilyn Monroe’ para su álbum ‘Pink Friday: Roman Reloaded’ de 2012, la cual hace muchas referencias a la actriz e incluye algunas de sus famosas frases.De cerca...Marilyn MonroeOcupación: Actriz, cantante, modelo y productoraNombre completo: Norma Jeane Mortenson, posteriormente Norma Jeane BakerNació en Los Ángeles, California, un 1 de junio de 1926Falleció a sus 36 años un 5 de agosto de 1962 en Los Ángeles, California, debido a una supuesta sobredosis de barbitúricos y somníferosEn la actualidad tendría 92 añosCaracterísticas físicasRubia, de ojos azules y con un lunar en la mejillaSabías que...• Su carrera frente a las cámaras comenzó cuando fue descubierta trabajando en una línea de ensamble en Radio Plane, una fábrica de municiones, por el fotógrafo David Conover• En 1953 se convirtió en la primera ‘chica del mes’ de la revista Playboy, lo que ahora se conoce como Playmate• Fue la segunda mujer en tener su propia compañía de producción cinematográfica. Mary Pickford fue la primera• Ganó dos Globos de Oro, el primero en 1960 en la categoría de Mejor actriz de comedia o musical por ‘Some Like it Hot’ y el segundo en 1962 en la categoría de Actriz favoritaEstatura: 1.66 metros

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.