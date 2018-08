El haber vivido al margen de la frontera, de sus paisajes, carreteras y puentes, es lo que motivó e inspiró a Alfredo Castruita para darle la oportunidad a otros fronterizos de que se desenvuelvan en el arte que a él tanto le apasiona, la cinematografía.En otras palabras el director, quien nació en El Paso y se crió en Ciudad Juárez, producirá aquí un cortometraje en noviembre, para el cual esta en búsqueda de talento con o sin experiencia en la actuación.“A mi me encanta hacer cine en México y una de las razones por las que elegí grabarlo en Ciudad Juárez es porque aquí crecí. A parte, tenía muchísimas ganas de producir algo en la ciudad”, explica Castruita –vía telefónica- para El Diario de Juárez.‘Azul Claro’, que es el nombre del corto que traerá al cineasta de vuelta a sus raíces, fue uno de los proyectos ganadores del Decimoctavo concurso Nacional de Proyectos de Cortometrajes por regiones del Instituto Mexicano de Cinematográfico (IMCINE).El guión fue escrito por Jorge Carreón con la colaboración de Alfredo y relata la historia de un padre que, junto a su hijo, o hija (dependiendo del resultado del casting), recorre una solitaria carretera a lo largo del desierto de Chihuahua.La historia se desenvuelve con un evento peculiar en una parada turística, el cual es presenciado por ellos y hace que ambos conjeturen sobre la fortuna de los involucrados, sin percatarse de la propia y de su tiempo restante.“Seguimos buscando la locación, queremos una carretera desolada dónde no haya mucho tránsito. También busco trabajar con gente de aquí, tanto involucrada en la producción como en la actuación”, afirma.Para el papel del padre el director comentó tener en mente a varias personas con las que le gustaría trabajar, e incluso que tuvo pláticas con el actor Luis Gerardo Méndez, sin embargo, aún no se ha confirmado su participación debido a que se encuentra trabajando en Montreal, Canadá.“Yo quiero que el otro actor principal sea de Ciudad Juárez, estoy decidido. Juárez tiene un gran potencial, tanto como en producción, y vaya, en el arte en general”, dice.Las audiciones para encontrar al segundo personaje se realizarán en la sala de usos múltiples del Centro Cultural Paso del Norte los días sábado 24 y domingo 25 de agosto, en un horario de 12 del medio día a cinco de la tarde.El casting será para hombres y mujeres jóvenes, de 12 a 16 años. La experiencia en actuación no es necesaria.Esta es la primera ocasión en la que el galardonado con la presea a la Opera Prima Nacional en el Festival Internacional de cine de Guanajuato (GIFF) en 2013, por el filme ‘Potosí’, produce una cinta en la frontera.A pesar de tener una reconocida trayectoria fílmica de más de ocho años, el trabajo fuera de Ciudad Juárez y El Paso no le había permitido concretar un proyecto en la localidad hasta hace unos meses.“Elijo muy bien mis proyectos y por eso es que no estoy muy ‘activo’. Me enfoco en tener una buena historia y conseguir a las personas correctas para contarla. Con ‘Potosí’ nos fue muy bien y ahorita esta pasando lo mismo, no importa el tiempo que tome”, asegura.Antes de enterarse en mayo de este año que había ganado el concurso de IMCINE con ‘Azul Cielo’, Castruita, de 33 años, tenía planeado grabar un largometraje en El Paso, también del género cinematográfico de película de carretera.“Este largometraje se llama ‘God Plans’. Teníamos pensado filmarlo a finales de este año, pero se va a posponer por el cortometraje. Trata de dos personas, de dos adolescentes y toca el tema de una droga sintética muy fuerte que ha estado azotando Estados Unidos”, esclarece.Alfredo, quien reside en El Paso desde que terminó la gira de promoción de ‘Potosí’ –hace cinco años-, también se encuentra colaborando en el casting de la próxima película del director uruguayo Rodrigo Plá, ‘El Otro Tom’.El filme, según comentó el fronterizo, se grabará en la ciudad vecina a finales de este año y para él se esta buscando a una mujer latina de 21 a 29 años, con o sin experiencia en la actuación, ya que se pretende hacer la producción lo más auténtica posible.Nombre: Alfredo CastruitaEdad: 33 añosLugar y fecha de nacimiento: El Paso, Texas, 8 de septiembre de 1984Ocupación: Cineasta- Vivió su infancia en Ciudad Juárez, en la colonia Melchor Ocampo- Estudió en la Escuela Primaria Licenciado Luis Cabrera y en la Secundaria Estatal 3002 en Ciudad Juárez; y en la preparatoria El Paso High School, en El Paso, Texas- En 2004 viajó hacia la Ciudad de México para ingresar a la escuela de actuación del actor Luis Felipe Tovar- En 2008, José Lomas Hervert lo invita a un concurso de cortometrajes con el proyecto ‘2 Close’ protagonizado por el actor Aldo Verástegui. Este proyecto lo lleva a viajar y a estudiar cine en la escuela Los Angeles Film School en Los Angeles, CaliforniaCasting para el cortometraje ‘Azul Cielo’ de Alfredo CastruitaSala de usos múltiples del Centro Cultural Paso del Norte (se ubica en el segundo piso)Sábado 24 y domingo 25 de agostoDe 12:00 a 5:00 p.m.Hombres y mujeres jóvenes, de 12 a 16 añosExperiencia no necesariaCasting para el largometraje ‘El Otro Tom’ de Rodrigo PláCasting con cita previa en Star City Studios (120 W Castellano Dr 79912)Miércoles 15 de agostoDe 12:00 a 2:00 y de 6:00 a 8:00 p.m.Mujer latina de 21 a 29 añosPara obtener más información o programar una cita envía un correo a la dirección [email protected] o un mensaje al Facebook: @castruitaalfredo