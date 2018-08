Revelan supuestos nuevos amoríos de Marcela Basteri

Cargando

Ciudad de México– Aunque Marcela Basteri formó una familia junto a Luis Rey, parece que el cantante español no fue el gran amor de la mamá de Luis Miguel.El programa "Ventaneando" entrevistó a varios familiares de Basteri en Argentina, quienes hablaron del romance que Marcela sostuvo durante años con un hombre llamado Rubén Gargiulo."Tuvo un gran amor, por lo que cuentan, que es el señor Rubén. Eso es lo que he escuchado. Incluso que nadie entendió en su momento qué la enamoró de Luis Rey o si realmente en algún momento se enamoró de Luis Rey", comentó Lorena della Torre, nieta de Carolina Basteri.Miguel Buchianeri, hermanastro de Marcela, dijo que Basteri y Rubén tuvieron una relación de varios años, entre cinco y seis.Buchianeri había relatado que Marcela y Luis Rey se conocieron en una cafetería en Mar del Plata y, según la nueva entrega de "Ventaneando", el encuentro ocurrió en 1967 y volvieron a verse en 1969, cuando coincidieron en un bar en el que Rey cantaba.Según Buchianeri, aunque Marcela iba acompañada de Rubén, un hombre llegó a su mesa con un ramo de flores de parte de Luisito Rey.Gargiulo se molestó y se regresó a Mar del Plata, entonces Marcela siguió conviviendo con Rey y se fue con él.Al parecer, Gargiulo ofreció un coche a los hermanastros de Marcela para que le dijeran a dónde se había ido con Rey.En la misma investigación de "Ventaneando" se habló de otro hombre, Miguel Rivero, con el que Marcela habría tenido una relación en un momento de distanciamiento con Gargiulo.En algunos medios en Argentina se ha especulado con la idea de que Marcela se fue con Luis Rey cuando ya estaba embarazada de Luis Miguel y que los padres podrían haber sido Gargiulo o Rivero.Según Lorena della Torre, Gargiulo intentó acercarse a Luis Miguel, pero nunca lo logró y no buscaba dinero, pues él tiene una buena posición económica.

