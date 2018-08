'Carrie es una vieja amiga'

Nueva York–Sissy Spacek era una veinteañera cuando su protagónico en el filme ‘Carrie’ la llevó al estrellato y le dio una nominación al Oscar. Hoy, más de cuatro décadas después, regresa al universo de Stephen King con ‘Castle Rock’.En la serie disponible en EU en la plataforma Hulu, la actriz interpreta a Ruth Deaver, quien padece demencia. De hecho, los creadores del show, Sam Shaw y Dustin Thomason, plantean su historia como el horror dentro del horror, una premisa tentadora para Spacek.En entrevista telefónica, ella nos platica de ‘Castle Rock’ y de aquellos tributos que preferiría no recibir.¿Qué te atrajo a ‘Castle Rock’?— Cuando me reuní con Sam y Dustin, me platicaron específicamente sobre mi personaje y de que padecía demencia. Me interesó mucho el dilema ¿qué es más horrible: lo que ocurre en el mundo exterior que plantea Stephen King o lo que sucede al interior de su cabeza?¿Ya viste la serie?— Lo único que he visto son las escenas para las que tengo que grabar voz. Hay un punto en la trama en la que comienzas a morderte las uñas hasta los codos. Pero puedo decir que entre más cosas veo, más me emociono.¿Cómo fue regresar al universo de Stephen King?— Adoro a Stephen King. Creo que ambos estábamos en deuda con el otro por la experiencia que tuvimos con ‘Carrie’. Esta serie es un homenaje a Stephen, y fue muy divertido.Tienes una carrera larga yrespetada. ¿Alguna vez piensas en tus primeros papeles, como el de Carrie?— Sí, es como una vieja amiga que conocí hace tiempo. Y sé lo que significa para mucha gente. Tus personajes llegan a ser como tus hijos: los amas a todos, pero de manera distinta. Bueno, tal vez no a todos, pero... ¡ya no sé si fue una buena analogía!Pero, sí, los amo. Al final, somos el resultado de las elecciones que hacemos en la vida y en nuestras carreras. Así que disfruté la experiencia de ‘Carrie’. Sigue fresca en mi mente y la recuerdo con cariño.¿La gente siguehablándote de ella?— Vaya que sí. Una vez se me acercó una adorable adolescente para mostrarme su brazo: tenía el tatuaje más hermoso de Carrie, con la corona, las flores y su vestido de graduación. Sin sangre. Era un tatuaje hermoso.Pero quedé horrorizada porque era una chica preciosa y nunca podría deshacerse de ese dibujo. Le pregunté: ¿tu mamá ya lo sabe?, ¿me culpa al respecto?¿Cuándo fue esto?— Eso ocurrió 20 años atrás. Pero cuando estaba en Florida filmando la serie ‘Bloodline’, un día fui al supermercado y la cajera gritó al verme, se remangó los pantalones y me mostró un tatuaje de Carrie, toda bañada en sangre, que se hizo en la espinilla.¡Por Dios! Hay al menos dos bellas chicas que andan por la vida con unos tatuajes de Carrie que me hacen sentir muy apenada. Me disculpo con sus padres.Quisiera aprovechar esta oportunidad para decirles a los jóvenes de todo el mundo: no se tatúen a su personaje favorito del cine. ¡Cómprense un póster o un dibujo!.