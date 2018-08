Aniston, molesta con chismes

Ciudad de México—Jennifer Aniston no tiene el corazón roto, así lo afirmó en una entrevista realizada por la esposa de Jimmy Kimmel, Molly McNearney, para la revista InStyle.La actriz criticó a los tabloides de entretenimiento que la dibujaron como una mujer abandonada y triste, después de que terminara su matrimonio con Justin Theroux.“Cuando rompe una pareja en Hollywood, es a la mujer a quien castigan. La mujer es la que queda sola y triste.“¿Cuándo fue la última vez que leíste que se refirieran a un hombre divorciado y sin hijos como un solterón?”, dijo la actriz, famosa por su papel de Rachel Green en ‘Friends’.Aniston fue objeto de distintos chismes cuando acabó su relación con Theroux e incluso revistas publicaron noticias falsas sobre una supuesta reconciliación con Brad Pitt, cuando él se separó de Angelina Jolie.La actriz negó todos esos rumores y se mostró cansada de las habladurías que se crean alrededor de su persona, a las que calificó de ridículos.“La mayoría de las veces me puedo sentar y reír de los ridículos encabezados porque se han vuelto cada vez más absurdos. Supongo que alimentan algún tipo de necesidad del público.“Pero me concentro en mi trabajo, mis amigos, mis animales y en cómo puedo hacer de este mundo un lugar mejor”, contó.Aniston habló sobre el movimiento Me Too y dijo que aunque no ha sido víctima de acoso sexual, apoya el movimiento.“Necesitamos ser mejores en escucharnos los unos a los otros. Eso incluye a los hombres. Necesitan ser parte de la conversación.“También en política. Necesitamos incluirnos entre nosotros, escucharnos", opinó la actriz.Jennifer Aniston se encuentra trabajando en la película ‘Dumplin’ que trata sobre los concursos de belleza para niñas, en la cual ella interpreta a una exconcursante.El filme es una historia de amor entre madre e hija y contará con música original de Dolly Parton.

