Sheen está en crisis

Los Angeles—El actor de 52 años y alguna vez el mejor pagado de la televisión gracias a los 1.8 millones de dólares que ganaba por capítulo de ‘Two and a Half Men’, ahora no puede ni pagar la pensión que corresponde a sus hijos. Así lo afirman documentos judiciales que obtuvo People y en los que Sheen pide un cambio en la custodia de sus cuatro pequeños.Sus hijas Samantha y Lola, de 14 y 13 años, respectivamente, son fruto de su matrimonio con Denise Richards. Más tarde se casaría con otra actriz, Brooke Mueller, y tuvieron gemelos, Max y Bob, de 9 años. Pero Sheen ya no puede mantenerlos como le exige la ley. Según la revista, los documentos aseguran que ha sufrido una reducción significativa de sus ingresos y vive una crisis financiera extrema. Sheen también afirma estar en una lista negra en Hollywood que le impide encontrar un trabajo fijo.Y mientras que para algunos crisis extrema sería tener unos centavos, para él implica tener menos de 10 millones de dólares, y adeuda al fisco cinco millones. También debe dinero a quienes le han prestado servicios de mantenimiento en cuanto a la jardinería y la piscina, que quedan apuntados en estos documentos como "antiguos vencimientos".La vida de Sheen, siempre agitada y polémica, empezó a complicarse en enero de 2011, cuando tuvo que entrar en rehabilitación y fue despedido de la serie de TV en forma fulminante, después de ocho temporadas, por insultar a su creador, Chuck Lorre. ‘Two and a Half Men’ entró en receso, su personaje tuvo que morir y el protagonista pasó a encarnarlo Ashton Kutcher.Por esa época supo que era portador del virus del VIH, algo que mantuvo en secreto hasta 2015, pese a ser sometido a chantajes que le costaron millones, como aseguró en una entrevista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.