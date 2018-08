De Luis Rey al narco

Monterrey— Por ahora está con los suyos, disfrutando unas vacaciones, pero si Luisito Rey tuvo su final en la historia de ‘Luis Miguel La Serie’, Óscar Jaenada, el actor que lo interpretó, tiene un futuro lleno de proyectos.El intérprete se une a sus compatriotas Penélope Cruz y Javier Bardem en ‘Escobar: La Traición’ (‘Loving Pablo’), filme basado en la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.“Voy a estrenar ‘El Hombre que Mató a Don Quijote’, de Terry Gilliam, una maravilla de película que lleva Terry 20 años persiguiendo y que pudimos presentar en Cannes, y tengo en cartelera (en España) ‘Loving Pablo’, con Javier Bardem y Penélope Cruz", afirmó el actor.Esta historia, basada en el libro ‘Amando a Pablo, Odiando a Escobar’, es narrada desde la perspectiva de la periodista Virginia Vallejo (Cruz), quien mantuvo una relación sentimental con el capo (Bardem).El filme llegará a las salas de México el viernes 10 de agosto.“También se estrenará ‘Chaos Walking’, con Tom Holland y Daisy Ridley, eso es lo que viene”, dijo Jaenada.“Lo que voy a trabajar (después) pues aún no sé. Y no dejo que me llamen ahora mismo porque necesito estar en mis zapatos”, agregó.Jaenada llevaba varios años sin hacer televisión hasta que le llegó la propuesta de la serie basada en la vida de Luis Miguel.“No estaba dentro de mi panorama artístico meterme en eso, pero fue por un cúmulo de cosas y de casualidades que se dio”, dijo.El español, de 43 años, tiene más de 20 títulos de películas en las que ha trabajado, 11 producciones de televisión y 10 en teatro.“Estoy convencido de que este arte es universal. Los actores podemos ser quienes queramos ser. He hecho muchos personajes biográficos porque tienen un interés especial, no hace falta fabular e inventar”, explicó.Jaenada también ha participado en videos musicales de sus amigos como ‘No Fue Bueno, pero Fue lo Mejor’, de Enrique Bunbury, así como en ‘Somos Mortales’, de Residente.“Yo disfruto desde ‘Las Cuatro Estaciones’, de Vivaldi, como el último track de la Mala Rodríguez. Tengo un marco musical muy extenso. Me encanta el rock, salir a divertirme con amigos artistas como Bunbury, Leiva o (Iván) Ferreiro”.

