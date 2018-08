Ciudad de México–Siempre supo que su corazón pertenecía al séptimo arte, por lo que desde hace años Gaby Cam ha trabajado para ser parte de ese mundo. Y hoy está más cerca de alcanzar su meta, pues la mexicana es la nueva host de Warner Channel para Latinoamérica.“Toda mi vida había tenido este sueño. Desde adolescente me encanta ver las alfombras rojas y toda la parte de entrevistas. Siempre supe que me iba a dedicar a eso, y así lo he hecho los últimos 10 años.“Recuerdo que veía canales como Warner Channel por tener esta cercanía con Hollywood y todas las cosas que me llaman del cine y la televisión. Verdaderamente estoy muy feliz”, puntualiza en entrevista.Tras ser elegida en un casting que convocó a cientos de hombres y mujeres de toda Latinoamérica, Gaby se siente más que preparada para su nuevo reto, el cual la requiere en eventos de alto perfil.“Siempre da nervio trabajar con gente nueva, pero también me siento muy preparada. He trabajado mucho en mi vida y siempre me he rodeado de gente maravillosa. Todo me ha preparado para este momento”.Su primera prueba de fuego con el canal fue la cobertura especial en la pasada Comic Con de San Diego, donde entrevistó a los repartos de series como ‘The Flash’, ‘Supergirl’, ‘Supernatural’ y ‘Riverdale’.Esta experiencia, aunque imponente, fue pan comido para la conductora, quien a lo largo de su carrera le ha enseñado a hacer guacamole a Brad Pitt y se tatuó una frase especial que Hugh Jackman le dedicó.Su siguiente proyecto será conducir junto a Andrés Navy la alfombra roja de los Teen Choice Awards, que se transmitirán este 12 de agosto por Warner Channel.“La clave de esto es conocer a la perfección el canal, y afortunadamente yo ya tengo eso, pues sigo sus series y siempre lo he visto. De ahí en adelante, es hacer buen uso de mi faceta periodística”.