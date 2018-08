Los Angeles—Nick Carter, miembro de la banda musical Backstreet Boys, es investigado por la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Angeles por una presunta violación.El caso fue presentado por el Departamento de Policía de Santa Mónica después de que se redactara un informe policial contra el artista el pasado febrero.Las autoridades no han confirmado la identidad de la persona que interpuso la querella, pero especificaron que el caso es supervisado por el departamento de investigaciones criminales.En noviembre del año pasado la cantante Melissa Schuman, exintegrante del conjunto Dream, sorprendió al acusar públicamente a Carter de haberla violado cuando ella tenía 18 años y él 22.“Estoy impactado y triste por las acusaciones de Schuman. Melissa nunca me manifestó cuando estuvimos juntos o en cualquier momento desde entonces que lo que hicimos no fue consentido”, dijo entonces Carter en un comunicado dirigido a People.El cantante explicó que los dos actuaron y grabaron una canción juntos, y defendió que siempre fue respetuoso y comprensivo con ella, tanto personal como profesionalmente.“Esta es la primera vez que escucho estas acusaciones, casi dos décadas después”, señaló Carter, quien aseguró que causar daño o malestar en alguien de manera intencional va en contra de su forma de ser.Tras la supuesta agresión sexual, la cantante trató de denunciar lo sucedido y habló con su manager, pero finalmente decidieron no seguir adelante por cuestiones de dinero y medios.

