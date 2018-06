Los 'villanos' españoles en el pasado de Luis Miguel

Luis Miguel nació en San Juan de Puerto Rico en 1970, pero sus raíces están en la ciudad andaluza de Cádiz. De allí procedía su padre, Luisito Rey, allí pasó parte de su infancia el cantante, y allí quedó su familia paterna, con la que la relación no siempre fue fácil.Luisito nació como Luis Gallego Sánchez en 1945. Procedía de una humilde familia aficionada al canto flamenco, y desde niño demostró un gran talento musical. Su buena voz y la habilidad con la guitarra le permitían llevar algo de dinero a casa en la dura posguerra española, especialmente después de que su padre enfermara de gravedad, de acuerdo con lo publicado por El Universal.Su madre lo llevó entonces a Madrid a que probara suerte en el mundo de la farándula. Logró incorporarse a un grupo de jóvenes prodigios llamado Los Joselitos del Cante. Comenzó a componer para artistas españoles, actuó en diversos países de Latinoamérica e incluso grabó un disco. Sus andanzas en México junto a su hijo Luis Miguel son conocidas para cualquier espectador de la serie de Netflix. Lo que quizás no sepan los seguidores de la producción televisiva es que el tío Tito que acompaña a los Rey en la serie está inspirado en Vicente Gallego Sánchez, el tío real de Luis Miguel, y que ha mantenido una tempestuosa relación con el cantante.Luis Miguel pasó parte de su niñez en la ciudad española. Las visitas se cortaron cuando la relación con la familia se deterioró y los ataques públicos contra el cantante se hicieron frecuentes por parte de los Gallego.La presencia de la familia en programas lanzando reproches contra El Sol se convirtió en algo habitual.Gallego Sánchez incluso publicó un librito de 75 páginas llamado La verdad desnuda de Luis Miguel (1997).En él reprochaba a su sobrino haber abandonado a los suyos en la pobreza y le acusaba de deberle dinero de la época en la que actuó como su representante.Tras muchas tensiones, Gallego retiró de la circulación ese libro argumentando que no quería herir a Luis Miguel. Sin embargo, ese material sirvió de inspiración a la mucho más elogiosa biografía novelada Luis, mi rey (1997), del periodista español Javier León Herrera. Esa versión es ahora parte de la serie de Netflix.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.