David Douglas Duncan, fotógrafo estadounidense y amigo íntimo de Pablo Picasso, falleció el jueves a los 102 años en el hospital de Grasse, en la costa francesa, según lo informó el Museo Picasso de Antibes.Duncan, nacido el 23 de enero en 1916 en Kansas City, residía desde hace décadas en Castellaras, en esa misma región francesa.Prestigioso reportero de la revista Life, cosechó numerosos elogios de sus colegas, como de Claudio Picasso, fotógrafo e hijo del pintor español, quien lo definió como “un monumento”.Duncan sirvió como militar en el acorazado estadunidense USS Missouri durante la Segunda Guerra Mundial, donde coincidió con Richard Nixon, el futuro presidente de Estados Unidos.Como periodista cubrió las guerras de Vietnam y Corea. De las numerosas obras que publicó, una de las más destacadas es el manifiesto Contra la guerra, un superventas en Estados Unidos.Los años en que cubrió los frentes del Pacífico Sur le valieron ser considerado pionero de la fotografía de guerra y consiguió que revistas como National Geographic compraran sus reportajes.El fotógrafo Robert Capa, amigo de Duncan, le animó a conocer a Picasso, pues estaba seguro de que serían buenos amigos.En 1956 se dirigió a la casa de Picasso en Cannes, donde Duncan le entregó un anillo grabado con los apellidos de ambos como regalo.El fotorreportero fue recibido por el artista cuando éste se bañaba y aprovechó para tomarle su célebre retrato en la bañera.Posteriormente se consolidó una amistad que duró hasta la muerte de Picasso, en 1973.En 1971 Duncan, quien dedicó a Picasso ocho libros en los que se muestra al pintor trabajando, en familia o simplemente divirtiéndose, se convirtió en el primer fotógrafo en exponer en solitario en el Whitney Museum of American Art de Nueva York. “Jamás me he arrepentido de nada. ¡Tuve tanta suerte!”, decía.

