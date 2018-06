'Sube' su boda al streaming

“Para divertir y hacer reír un montón” se estrenará de nuevo la película de comedia mexicana ‘Hasta que la Boda nos Separe’, pero, y a diferencia del primer estreno, se lanzará en la Pantaya del mundo del ‘streaming’ y no en la pantalla grande.Este juego de palabras se debe a que el viernes 15 de junio la cinta que dirige Santiago Limón estará disponible en la plataforma Pantaya, que es un servicio de entretenimiento que contiene filmes en español.“Creo que es una oportunidad enorme, es una plataforma de exposición de verdad que tiene un gran alcance; alcanza muchísima más gente, quizá a veces más que el cine”, comenta la protagonista del filme Diana Bovio, vía telefónica, a El Diario de Juárez.La película, protagonizada también por Gustavo Egelhaaf, se estrenó en las salas de cine del país en marzo de este año, y según las declaraciones de la actriz, se esperaba un promedio de 200 mil espectadores y al final acudieron cerca de 600 mil personas.“Nos fue súper bien, estuvimos más semanas de lo que esperábamos. Fue algo que en verdad Gustavo y yo agradecimos mucho porque no es común que la industria confíe en caras nuevas”, afirma.Este es el segundo protagónico cinematográfico de la intérprete originaria Monterrey, Nuevo León, Diana Bovio, quien el año pasado trabajó en la cinta de terror ‘1974: La Posesión de Altair’.Ella, quien se inició en teatro, le da vida al personaje de María en ‘Hasta que..., un personaje que ha decidido dar el siguiente paso en la relación que sostiene con su novio Daniel (Gustavo Egelhaaf). Es entonces cuando planean casarse en una ceremonia moderna al lado de la playa, pero, sus familias tienen en mente un festejo mucho más tradicional.“La gente recibió la película con mucho cariño, y por lo que he platicado con los productores y con el director, es que si hay una inquietud e idea de escribir la segunda parte”, asegura.“Creo que la comedia es lo que me esta ayudando a darme a conocer y a que me den más oportunidades, y pues estoy aprovechando ese trampolín”, concluye.No se la pierda• Dirige Santiago Limón (2018)• Estreno en pantaya.com• Viernes 15 de junio• Reparto: Adal Ramones, Héctor Holten, Diana Bovio, Gustavo Egelhaaf y Roberto Palacios

