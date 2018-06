Entre flores se vean

Ciudad de México.- Los secretos de ‘La Casa de las Flores’ ya tienen fecha para conocerse: el 10 de agosto.Y con el anuncio de Netflix, aquí las primeras imágenes de la serie, que representa el regreso de Verónica Castro a la televisión.Protagonizada también por Aislinn Derbez y Cecilia Suárez, la comedia de humor negro constará de 13 episodios de media hora cada uno.Creada por Manolo Caro, la historia se desenvuelve en la florería de los De la Mora, que aparentan ser la idílica familia de sociedad.Todo cambia cuando el padre se entera que su amante de muchos años ha muerto y decide juntar a los hijos que tuvo con ella con su esposa y sus otros descendientes, que no sabían de la existencia de un segundo hogar.En el elenco también están Paco León, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina, Sawandi Wilson, David Otrosky, Francisco de la Reguera, Natasha Dupeyrón y Arturo Ríos, entre otros.“Es una serie diferente a todo lo que he hecho, y creo que va estar divertido y la anuncia como comedia oscura, pero creo que el talento de Manolo es una forma de divertirse diferente, es un humor coloretiado y ‘sui géneris’”, comentó Castro. Destacó que el director logró divertirla mucho, “él me decía todas las ideas que tenía conmigo, y, bueno, este Manolo hasta me hizo cantar. Estoy agradecida con Caro por darme la oportunidad de hacer algo diferente”.La serie fue escrita por Monika Revilla, Mara Vargas, Gabriel Nuncio y Manolo Caro.

