Todo por un mosquito

Los Angeles— Un mosquito conservado en ámbar, la imaginación de Michael Crichton y la magia de Steven Spielberg devolvieron a la vida, hace cinco lustros, a unos gigantes que reinaban en la Tierra hace más de 65 millones de años.Carta de amor a los dinosaurios, ‘Parque Jurásico’ cumple 25 años de su primera proyección con público: una premier en Washington.“Fui muy afortunado por formar parte de esa película. Me siento muy agradecido. Atesoro la oportunidad de traer a la vida el personaje de Michael Crichton y la oportunidad de trabajar con Spielberg, un hombre brillante, adorable, un gran maestro”, comentó Bryce Dallas Howard, actriz de la primera cinta.“Parque Jurásico abrió la puerta a toda una generación de películas. Pueden existir gracias a esta película”, añadió Chris Pratt, quien protagoniza la nueva era de la saga."Recuerdo mucho la escena del abogado siendo devorado en el baño. También las reacciones de los niños viendo a los braquiosaurios, o todo el suspenso y acción clásicos de Spielberg”, añadió.“Vale la pena la celebración, porque dejó momentos ya icónicos para la historia del séptimo arte, como el rugido del tiranosaurio o ese inconfundible tema musical de John Wiliams”, comentó J.A. Bayona, director de la última parte de la saga ‘Jurassic World: El Reino Caído’ (estrena el 21 de junio).“Fue un shock descubrir los efectos especiales y tener la impresión de que iba a cambiar todo a partir de ese momento. Fue como ver a un dinosaurio de verdad siendo grabado por una cámara. Un nivel de realismo inédito”.A nivel comercial, su éxito es incuestionable. Con un presupuesto de producción de 63 millones de dólares, recaudó mil 29. Fue, hasta la llegada de ‘Titanic’, en 1997, la película más taquillera de la historia.Ahora los involucrados en ‘…El Reino Caído’, que se declararon rendidos al filme original.“Mi mente explotó. Jamás olvidaré la primera vez que la vi. Tenía 13 años. Fue en Washington, en la semana de estreno. Es genial ahora protagonizar las secuelas. Aunque no soy la estrella, ellos son el T-Rex y los velocirraptores. Yo soy apenas un actor de reparto”, comenta con humor Chris Pratt, el héroe de la nueva etapa de la franquicia.“Estoy de acuerdo con quienes consideran a Parque Jurásico una película perfecta, una obra maestra en términos de que es cine puro, narración, efectos especiales empujados al límite. Nadie había hecho nada como lo que hizo Spielberg”, dijo Bryce Dallas Howard, quien da vida a una damisela que no necesita de nadie para salir del peligro.La primera cinta estrenada en 1993 y protagonizada por Sam Neill, Laura Dern, Richard Attenborough y Jeff Goldblum, su historia, tantas veces contada, es la de la ambición, la de hombres creyéndose dioses y sus criaturas volviéndose contra ellos.“Creo que la idea de Michael Crichton era lanzarnos ideas que nos hicieran reflexionar sobre la naturaleza, lo que estamos haciendo con este planeta y sobre nuestra relación con animales. El respeto que debemos tenerles, la coexistencia pacífica que idealmente tendríamos que tener”, opina Goldblum, quien regresa a su personaje en el nuevo filme.Los efectos digitales no estaban lo suficientemente maduros y Spielberg y su equipo optaron por modelos robóticos del fiero tiranosaurio, los astutos velocirraptores o el sorpresivo dilofosaurio.El resultado fue un espectáculo para adolescentes y adultos, con inyecciones de asombro y terror, y guiños a otra obra maestra de Spielberg: ‘Tiburón’.Por eso los dinosaurios, 25 años después, siguen rugiendo.

