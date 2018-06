Son unas joyitas

Cargando

Nueva York— Robar un collar de diamantes, valuado en 150 millones de dólares, a la vista de todos durante la popular Gala del Met de Nueva York, sólo puede ser idea de un integrante de la familia Ocean.Esta ocasión no será Danny y sus secuaces, sino que este plan maestro ha sido ideado por su hermana Debbie (Sandra Bullock), quien ha pasado los últimos cinco años en prisión y, desde ahí, ha pensado en cada detalle para que no exista error alguno en el atraco.No obstante, esta irremediable estafadora necesitará a los mejores elementos para salirse con la suya: Su aliada Lou (Cate Blanchett), la hacker Nine Ball (Rihanna), la joyera Amita (Mindy Kaling), la ladrona callejera Constance (Awkwafina), la experta contrabandista Tammy (Sarah Paulson), la diseñadora Rose Weil (Helena Bonham Carter) y la famosa actriz Daphne Kluger (Anne Hathaway).Hurtar la preciada joya sin que nadie se dé cuenta, en medio de un alto dispositivo de seguridad, las convertirá en ‘Ocean’s 8: Las Estafadora’.“Teníamos las historias de la franquicia de Ocean's 11 detrás, pero queríamos que se sostuviera por sí misma, por eso el guión eran tan moldeable. Claro que es un eco de lo que se hizo antes, pero no es un remake.“Está bien que estemos rehaciendo ciertas historias, pero si sólo nos dedicáramos a eso, y no a historias originales, te aburriría porque todo en exceso llega a hartar", dijo Blanchett en conferencia de prensa.Pese a ser un rodaje exhaustivo, las ocho se convirtieron en cómplices y trabajaron en armonía.“He sido muy afortunada porque he trabajado con grandes mujeres, pero usualmente sólo somos una o dos, y la idea aquí fue que todas pudiéramos traer nuestras experiencias y compartirlas.“Que de pronto sintieras que eras una mejor persona porque simplemente estabas colaborando. Ésta fue una de las veces que más segura me he sentido”, explicó Hathaway.Al director Gary Ross (‘Los Juegos del Hambre’) le tomó cinco años levantar la historia, que presenta un ensamble de personajes femeninos aguerridos e independientes.Bajo la idea de Ross, el guión fue coescrito por Oliva Milch, quien estuvo al pendiente del desarrollo de la cinta también durante la filmación.“Una de las cosas que estamos celebrando no es lo que tienen en común, sino las diferencias entre ellas. Son ocho mujeres distintas, de contextos diferentes y eso ojalá dé una idea de cómo luce el mundo y no sólo como Hollywood lo ha presentado”.“Esa diversidad era importante e intencional para nosotros. Que se reflejara cómo se ve el mundo. Olivia y yo hablamos mucho de ese tema”, expresó Ross.Mujeres unidas, diversas y envueltas en el glamour de Nueva York y la Gala del Met son ingredientes de ‘Ocean’s 8: Las Estafadoras’, que llega hoy a las salas de cine.-Steven Soderbergh, quien dirigió la trilogía de ‘Ocean’s 11’, protagonizada por George Clooney, fue el productor ejecutivo.-Richard Armitage y James Corden son los personajes masculinos más recurrentes de la trama.-Las escenas del Museo Metropolitano de Nueva York fueron filmadas dentro de las verdaderas instalaciones.-La firma Cartier creó una versión de su collar Toussaint, que roban en la historia, especialmente para la cinta.-Katie Holmes, Kim Kardashian, Gigi Hadid, Gisele Bündchen, Hailey Baldwin, Adriana Lima, y Kylie y Kendall Jenner realizaron cameos.-Givenchy, Dolce & Gabbana, Alberta Ferretti, Naeem Khan, Prada y Zac Posen son algunos de los diseñadores que colaboraron.