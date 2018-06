Las parodias de Huarachín y Huarachón que molestaron a Luismi

Mientras Luis Miguel se paseaba en yate con mujeres en traje de baño y amigos en su video “Cuando calienta el sol”(1987), otra versión en video se apoderaba del gusto del público, la de Huarachín y Huarachón, en la que también aparecían amigos y mujeres en traje de baño pero con las tallas opuestas a las del video de Luismi, en esta versión no aparecían en Acapulco sino en Xochimilco.Este no fue el único video con el que los hermanos Aarón y Juan Campa parodiaron a El Sol, también hicieron otras dos versiones: la de “Ahora te puedes marchar” que se colocó en los primeros niveles de popularidad y “La incondicional”. Los dos primeros se transmitieron en el programa TNT, entonces conducido por Angélica Rivera y Marta Aguayo en los años 80, pero el tercero nunca pudo ver la luz porque la oficina de Luis Miguel se incomodó al respecto e incluso, dicen, su molestia fue por los tres videos, de acuerdo con lo publicado por El Universal.“Fuimos los primeros en parodiar a Luis Miguel y tuvimos alguna bronca con él. Legalmente un artista no te puede demandar si lo imitas, Luis Miguel no nos podía demandar, el que te puede demandar es el compositor de la canción. En esa época no había celulares entonces mandabas un fax al autor de la canción —pidiendo permiso— y él contestaba días después. ‘Cuando calienta el sol’ era de los hermanos Rigual, que nos dieron el permiso de realizar la parodia y lo único que pudieron hacer en la oficina de Luis Miguel fue retenernos el video de ‘La incondicional’ porque decían que nos estábamos metiendo con cosas del Ejército”.El video de “La incondicional” tomó revuelo hace dos semanas, cuando apareció la historia de su producción y filmación en la Base Aérea Militar número uno. Los hermanos Campa dijeron que ya ni se acuerdan dónde está el video pero seguro lo han de tener guardado en algún lugar.En su versión de “Ahora te puedes marchar”, los hermanos cambiaron el escenario de Luis Miguel por una vecindad en la Ciudad de México y la letra dedicada a una mujer que no supo amar por una que no pudo pagar. Recordaron que en el programa de TNT se hacían encuestas de popularidad de los videos y en éste superaron al original de Luismi.Antes de hacer los videoclips, Huarachín y Huarachón comentaron su idea a la productora Carmen Armendáriz.“Ella nos contrató a gente que había trabajado con Pedro Torres para hacer la parodia, entonces tú ves las tomas y son muy parecidas”.En esa época había imitadores de personajes como Juan Gabriel, pero a partir de sus videos hubo gente que encontró a otro personaje parodiable: Luis Miguel.“Un día nos encontramos a Gilberto Gless y nos dijo que por nosotros comenzó a imitar a Luis Miguel”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.